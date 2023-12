Profesor Muris Čičić za "Avaz": Pitanje je hoćemo li uopće imati struje

Bosna i Hercegovina će u ovoj godini ostvariti rekordnih više od 10 milijardi prihoda. Prof. dr. Muris Čičić, ekonomski stručnjak koji je u utorak ponovo izabran za predsjednika ANUBiH-a, kaže za "Avaz“ da je to dokaz da se BiH postepeno svrstava u red srednje razvijenih država.

- Bez obzira na to što smo užasno svi deprimirani političkom situacijom i ovim tipovima koji dominiraju medijskom scenom, ipak ti podaci, pogotovo ovaj koji je rezultat privrednih aktivnosti, pokazuju da smo na putu privredne transformacije koja vodi prema srednje razvijenoj zemlji - pojašnjava Čičić.

Značajan iskorak

Finansijska pomoć i krediti, dodaje, ne trebaju više nikome, osim RS i Miloradu Dodiku, koji neodgovorno troši novac na stvari poput predstavništva entiteta u Vašingtonu, pa bi u normalnoj političkoj situaciji i s investicijama u razvoj BiH raspoloživim sredstvima mogla napraviti značajan iskorak.

- Drugo je pitanje mudrosti i odgovornosti onih koji donose odluke da ta sredstva usmjere u prave stvari. Vi, novinari, volite kad sredstva idu kroz naknade porodiljama, borcima, da se spasi neki gubitaš, a mi, ekonomisti, volimo one koji ulažu u infrastrukturu – puteve, vodovod, privredne centre, što treba osigurati novu vrijednost koja bi onda novac vratila u ranije navedene oblasti. Svako ulaganje u infrastrukturu utječe na privredni razvoj - ističe prof. dr. Čičić.

Situaciju u elektroenergetskom sektoru prof. dr. Čičić smatra kompleksnom temom, a probleme vidi u ranijim pogrešnim odlukama, prvenstveno onim u vezi s populizmom i prekobrojnom administracijom u rudnicima.

Usvajanje strategije

- Decenijama smo bili pozitivni i navikli smo na to, ali sada je već pitanje hoćemo li mi uopće imati struju za sebe, a ne hoćemo li biti aktivni izvoznici. Taj problem se rješava investicijama u nove objekte. Tu su potrebna ogromna ulaganja da imamo komociju koju smo do sada imali, da imamo dovoljno struje, da struju izvozimo, a da nam to nadoknadi gubitke koje imamo neshvatljivom politikom oslanjanja na rudnike koji proizvode gubitke - naglašava prof. dr. Čičić.

Ističe da se iz godine u godinu stvaraju gubici s rudnicima, što će odgovorni političari nekada morati zaustaviti, a u međuvremenu pokrenuti snažnije investicije u izgradnju kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora, uz usvajanje strategije na nivou države, koja nam nedostaje.

Populistička mjera

Odluku kojom Vlada FBiH ograničava rast cijena struje za privredu do 20 posto, te odbacuje takvu mogućnost kada je riječ o domaćinstvima, naš sagovornik ocjenjuje kao tipično populističku mjeru.

- Potrebna su značajna ulaganja, a njih nema ako se ne pronađu sredstva. Ekonomija je neumoljiva. Ako je cijena energije ispod proizvodne, to je neodrživo, koliko god mi voljeli ovaj narod ili svoju fotelju - poručuje prof. dr. Muris Čičić.

Mislim da nam se kao bumerang vraća to što nas je Dejton “pocijepao”, pa maltene svaki kanton odlučuje o svom elektroenergetskom bilansu.