Ekonomski stručnjak Muris Čičić za "Avaz": Rast cijene struje ne smije ugroziti radna mjesta

Povećanje cijene struje je uvijek nezgodna stvar jer ugrožava poslovanje i povećava troškove, pa i u ovoj situaciji donosioci odluka trebaju voditi računa o balansu. Ovo je za „Avaz“ kazao prof. dr. Muris Čičić, ekonomski stručnjak i predsjednik ANUBiH, komentirajući sve izvjesnije najave da će zbog gubitaka „Elektroprivrede BiH“ struja u FBiH biti skuplja.



Novi val

- Godinama se već vuče ta činjenica da ima gubitaka i da naša energetska situacija nije baš balansirana. S te strane dolazimo u situaciju da se dio gubitaka mora pokriti kroz rast cijene. A koliko je to u ovom trenutku, to je filigranska igra matematičara i statističara. Inflacija je prilično usporila i zahvaljujući tome možda je, ako mogu tako reći, došao trenutak da povećaju cijenu - kaže prof. Čičić.

Ipak, saglasan je da će posljedica svakako biti kod privrednih društava koja u proizvodnom procesu struju više troše, pa bi se tim kalkulacijama trebali baviti menadžment i Vlada FBiH i biti pažljivi kako poskupljenje struje ne bi ugrozilo poslovanje kompanija. Rast cijene struje, s druge strane, izazvat će i novi val poskupljenja.

- To ne bi smjelo da se desi, da se ugroze poslovanja i radna mjesta. Osim toga, znamo da je struja jedan od multiplikatora, svi troše energiju pa, ako se ne bude pažljivo, efekti bi mogli da se prostru negativno na sve strane - upozorava prof. Čičić.

Jak otpor

Govoreći o najavljenoj reformi, usvajanju seta fiskalnih i zakona o minimalnoj plaći od 1.000 KM od 1. januara naredne godine, prof. Čičić smatra da za to nema nikakve šanse.

- Svi ti zakoni moraju biti spušteni na razne nivoe, trebali bi biti doneseni pravilnici i uputstva, tako da ne vjerujem da će se to stići uraditi. Činjenica da oni to toliko odgađaju očigledan je dokaz da je jak otpor tome. Decenijama pričam da plaće trebaju doći na nivo da zavise od ponude i potražnje i da će se onda to nivelirati. Došli smo u tu fazu, nema više radnika, pojedinih struka stvarno nema, nema medicinskog osoblja, zanatlija, tako da je vrijeme da se nešto desi u segmentu plaća - kaže prof. Čičić.

Ostat ćemo bez radne snage

Koliko je jak otpor da se ni oko običnog seta zakona, koji bi trebao smanjiti opterećenje na poslodavce i omogućiti im da to prebace na plaće, s mjesta ne miče. Hiljadu maraka nije ni blizu onog što bi trebalo biti, pa je otpor tome vrlo sumnjiv s političkog gledišta, smatra Čičić.

Naglašava da bh. ekonomija ide u fazu da će u potpunosti ostati bez domaće radne snage, a da će onda biti prisiljena strane radnike plaćati i dvostruko više od desetina hiljada stanovnika naše zemlje koji su morali otići trbuhom za kruhom.