Stotine hiljada pratilaca i rasprodane dvorane: Vehabije influenseri haraju društvenim mrežama

Naravno, osim ovakvih pouka o svakodnevnim međuljudskim odnosima i položaju žene u društvu, tu su i one političke o „zlu Jevreja“, „zločinu ateizma“ itd.

Od jednog drugog vehabijskog influensera Safeta Kuduzovića mogli ste saznati da je ženi dozvoljeno da autom sama putuje iz Sarajeva do Visokog, ali ne i do Zenice.

Kada vam je žena neposlušna, istucite je, ali tako da ne ostavite modrice. Ovo je savjet koji je prije nekoliko dana svojim sljedbenicima dao selefijski influenser Elvedin Pezić, a koji je podigao cijelu buru u bh. društvu, posebno osjetljivom kada je ova tema u pitanju nakon cijelog niza slučajeva nasilja nad ženama. Pezić svoje stavove brani tvrdnjom da on samo izvorno tumači vjeru, a na Facebooku ga prati više od 300.000 ljudi.

Njihova javna predavanja organiziraju se u dvoranama širom BiH, a na mnoga od njih znaju doći i hiljade posjetilaca, što se može porediti s popularnošću koju uživaju najveće muzičke zvijezde na našem području. Pisac ili profesor o takvoj popularnosti u društvu kakvo je bosanskohercegovačko može samo sanjati.

Ovo samo po sebi govori o stanju svijesti koje vlada u našem društvu. No, postavlja se pitanje šta je uzrok toga, odnosno zašto toliki broj ljudi u tolikoj mjeri privlače vjerski propovjednici koji djeluju van zvaničnih vjerskih institucija i koje karakterizira radikalno tumačenje religije i društvenih odnosa.

Ne razmišljaju

Nermina Vehabović-Rudež, psihologinja i psihoterapeutkinja, kaže da iza svega stoji potreba ljudi da konzumiraju sadržaj koji će unaprijed potvrditi njihova predubjeđenja.

- Ljudi prihvataju sadržaj zdravo za gotovo, ne razmišljaju o tome šta neko govori, je li to zaista ima utemeljenje u vjerskim knjigama, tumači li se to kako treba. Nego čovjek kaže „aha, ovo mi se sviđa“ i poistovjeti se s tim, pa se nađu na istom. Još ako se taj neko predstavlja kao vjerski autoritet, on dobiva potvrdu da njegovi stavovi, koji možda i nisu popularni u društvu, nisu samo njegovo izolirano mišljenje nego nešto što je tobože utemeljeno i u samim Božijim zakonima - kaže Vehabović-Rudež.