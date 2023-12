Direktor Centra Dženan Jusufović: Kriminalci trguju i vrte milione eura, kupuju oružje i drogu!

Kako bi se utvrdio tačan broj nestalih umjetnina, potrebno je na nivou Bosne i Hercegovine uspostaviti jedinstvenu bazu podataka nestalih umjetnina, koja bi ujedno bila i jedan od najvažnijih alata u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Previše nivoa

Ovo je jedan od najvažnijih zaključaka panel-diskusije koju je u novembru organizirao Centar protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle, na čijem je čelu Dženan Jusufović. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Jusufović ističe da bi ova baza pomogla istražnim organima da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama.

- Uporedo s formiranjem ovog registra, potrebno je na nivou BiH usvojiti zakonodavni okvir kojim se uređuje popis umjetničkih fundusa. Ovim bi se prevenirali slučajevi krađe ili nestanka umjetnina u arhivama, bibliotekama, fundusima galerija, muzeja i drugim institucijama – kaže Jusufović za „Dnevni avaz“.

Problem BiH kao države je funkcionalnost, previše je tih nivoa.

- Nadležnost što se tiče ovoga bi trebala biti pri Ministarstvu civilnih poslova. U svim državama to pripada ministarstvima kulture. Godine 1996., Evropska komisija je poslala delegaciju koja je obiša cijelu BiH i popisala sve šta je uništeno, šta je nestalo prema podacima koji su njima u tom momentu bili dostupni. l to nam može biti polazna tačka. Kada se uspostavi ta baza, onda treba da se formira komisija za restituciju i povrat tih djela – ističe Jusufović.

Kad je riječ o slici „Magdalena“ slikara Đoke Mazalića, a koja je trenutno u Srbiji, Jusufović ističe da Enver Mulabdić ima sve dokumente da je slika njegovo vlasništvo te dodaje da se ne bi Đuro Popović, kolekcionar iz Novog Sada, bahatio, da je BiH uređenija država.

Predata policiji

- Informacije koje mi imamo, a one su u suštini potvrđene i od Interpola BiH, jesu da je ta slika predata policiji u Beogradu i da se trenutno vrši vještačenje. Uzete su dodatne izjave i od gospodina Envera Mulabdića. BiH, odnosno porodica Mulabdić posjeduje sve dokumente koji dokazuju da je to vlasništvo porodice Mulabdić te da je to nelegalno oteto i ukradeno iz BiH. Centar protiv krijumčarenja umjetninama je pokrenuo svoju bazu i 188 djela iz BiH imamo u bazi – ističe Jusufović.

Međutim, pljačka umjetnina nikada nije prestala, to je proces koji se odvija u kontinuitetu.

- Od kovida kad se krene, događa se pljačka arheoloških nalazišta. Oni polako počinju shvatati da je to organizirani kriminal. Nije to mala stvar, najveći kriminalni likovi su uključeni u to. Kad im oduzmeš svu imovinu, njima ostaju umjetnine koje mogu deponovati u bilo koju državu svijeta. Kriminalci onda trguju i vrte milione eura, kupuju oružje i drogu. Dakle, ovo treba posmatrati kao sigurnosno pitanje – pojašnjava Jusufović.

Albanija će vratiti Sjevernoj Makedoniji 20 ikona

Mediji su objavili vijest da će Albanija vratiti Sjevernoj Makedoniji 20 ikona ukradenih iz makedonskih crkava.

- To su baš radili ljudi koji rade u Ministarstvu kulture, odnosno povezani su s policijom sa svim, i to su dvije komisije koje dostave sve podatke. Kada je riječ o BiH, svi se povlače iz toga. Ko se uključio aktivno, to je jedino Saša Magazinović - dodaje Jusufović.