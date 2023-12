Forto i Konaković podržavaju izmjene Izbornog zakona BiH koje se tiču integriteta izbornog procesa

Predsjednik Naše stranke Edin Forto je danas u Sarajevu izjavio da ta stranka podržava izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u dijelu očuvanja ili popravka integriteta izbora.

Kazao je da je integritet izbora, posebno u nekim manjim sredinama, upitan i da postoji uvijek veći broj neregularnosti.

Podržavaju pritisak OHR-a

- Godinama govorimo o tome. U ime Naše stranke i Trojke mogu reći da podržavamo izmjene Izbornog zakona u dijelu očuvanja ili popravka integriteta izbora, kako bismo znali da ono što su građani htjeli i birali, da se ti rezultati i pročitaju - naveo je Forto.

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) pozvao je političke, odnosno parlamentarne strukture u BiH da u kratkom roku usvoje tehničke izmjene izbornog zakonodavstva zemlje radi poboljšanja integriteta izbornog procesa. U protivnom, nametnut će ih on koristeći ovlasti.

Forto kaže da podržavaju ovaj pritisak iz Ureda visokog predstavnika, te pozivaju partnere da što prije dogovore sami ove izmjene.

- Ukoliko ne bude dogovora, uredu je da visoki predstavnik nametne nešto što suštinski nije politička stvar i ne može biti politička stvar, identifikacija birača i neko modernije brojanje glasova u smislu skenera. Ako uvedemo neke nove tehnologije, nisu to neke visoke tehnologije, to se 20-30 godina radi u drugim državama. Svakako, tehničke izmjene zakona u smislu jačanja integriteta pa na bilo koji način - kazao je Forto.

Nema kvalifikovane većine

Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković je izjavio kako se boji "da nekog velikog raspoloženja, neke kvalifikovane većine baš i nema, jer obično svi te izmjene dijela zakona koje se tiču izbornog integriteta vežu za ono što su njihovi primarni ciljevi u Izbornom zakonu, pa se zbog toga do sada te izmjene nikada nisu ni usvajale".

- Mi spadamo u one koji bi bili presretni, spremni smo raditi 24 sata samo na tom dijelu, spremni smo glasati samo za taj dio. Jučer smo se oglasili kao trojka samo o tom dijelu i raduje me najava visokog predstavnika Kristijana Šmita da će, ukoliko se ne riješi ovaj dio Izbornog zakona BiH među nama političkim akterima, on nametnuti te izmjene. To pozdravljamo, pozivamo ga da istraje i da to do kraja realizuje - kazao je Konaković.

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je jučer kako bi volio da domaći organi nađu rješenja, dodajući da to mora da se desi sada, ne u narednom mjesecu, godini.

Fer i korektni izbori

Među ključnim potrebama, naveo je da Izborni zakon mora da bude precizan, korektan i transparentan, izbori fer i korektni, odnosno treba da funkcionišu čvrste mjere protiv izbornih prevara. U protivnom se dešava gubljenje povjerenja birača u izborni proces, naglašava Schmidt, pozivajući parlamentarne strukture da same donesu odluku prije nego on bude morao da interveniše.

Socijaldemokratska partija BiH, Narod i pravda i Naša stranka jučer su saopćili da snažno podržavaju usvajanje izmjena Izbornog zakona BiH kojim bi se osigurali transparentan i pošten izborni proces.

Nakon najave visokog predstavnika Kristijana Šmita kako namjerava djelovati s ciljem osiguranja transparentnijeg i poštenijeg izbornog procesa u BiH, iz trojke navode kako već godinama insistiraju na sličnim rješenjima.