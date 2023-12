Nikšić: Narod koji ne drži do svoje historije ne može polagati nadu u svoju budućnost

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u srijedu je na mostarskim Šehitlucima položio cvijeće i odao počast šehidima i poginulim borcima, nakon čega je održao sastanak s rukovodstvom Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Grada Mostara.

- Zadovoljstvo mi je što su me danas ugostili ljudi iz JOB-a, ovaj sastanak je nekoliko puta dogovaran i evo danas je napokon održan. Ono što sam imao priliku vidjeti i čuti nije ništa novo, a činjenica je da Mostar, ali i Četvrti korpus malo zaostaje za ostalim korpusima i jedinicama Armije BiH koje sam imao priliku obilaziti širom Federacije. Nekako su mnogo više na promociji, sjećanju, obilježavanju tih svojih jedinica uradili u drugim dijelovima Federacije, zbog čega nemam nikakvu dilemu treba li dati podršku mojim saborcima i Četvrtom korpusu da pokaže i dokaže svoju ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine - naglasio je federalni premijer.

Obnova Partizanskog groblja

Potencirao je kako "ovo nije upereno ni protiv koga, nego obilježavanje i davanje odgovarajućeg mjesta onim ljudima koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine".

Danas je razgovarano i o obnovi Partizanskog spomen-groblja u Mostaru.

- Ljudi, država, narod koji ne drži do svoje historije ne može baš polagati previše nade ni u svoju budućnost. Siguran sam da će doći vrijeme kada će neki novi naraštaji učiti o pravednoj borbi koju smo imali za državu BiH. Da bismo to očekivali, onda moramo pokazati da nam je stalo i do onoga što se dogodilo u periodu od 1941. do 1945. godine. S obzirom da sam bio involviran u neke stvari koje su se događale ranije, smatram da ćemo ići mnogo pametnije i da ćemo, kada krenemo u tu obnovu, morati osigurati nekoga ko će to nadgledati i čuvati. Sve ono što radiš ljudi potisnu i zaborave na osnovu razgovora i izjave u Banjoj Luci o antifašistima i onima koji žele promijeniti historiju. Oni koji ruše partizanske spomenike u Mostaru moraju shvatiti da su sljedbenici onih koji su izgubili u Drugom svjetskom ratu - kazao je Nikšić.