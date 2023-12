Detalji iz sudnice / Osmica zvao svjedoka i pitao ga: "Šta ćeš ti kod Jolovićke, budi pametan, reci da je sve kako valja"

U Sudu BiH u održano je ročište za određivanje pritvora suspendiranom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru OSA-e i čovjeku sa crne liste SAD Osmanu Mehmedagiću Osmici.

Tužiteljica Tužilaštva BiH Biljana Jolović obrazlažući prijedlog za određivanje pritvora iznijela je brojne šokantne informacije.

- Postojao je dogovor osumnjičenih za činjenje krivičnih djela. Suočila sam se sa mnogo opstrukcija u posljednjih 15 dana, ali i prethodnih nekoliko mjeseci. Tužilaštvo BiH je vršilo provjere dojava i navoda o radu OSA-e dok je na čelu bio Osman Mehmedagić Osmica. Podaci do kojih smo došli je da je tokom 2020. godine uništen određen broj spisa. Od suda sam zatražila da li su postojali nalozi za provođenje posebnih istražnih radnji. Radi se o većem broju naloga - kazala je tužiteljica na što je suspendirani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec bukvalno poludio i počeo galamiti u sudnici.

Debevec galamio na Jolović

- Nije tačno, ovo nije istina! Tražila je osam naloga! Bilo je pet!

Sudija Branko Perić ga je upozorio da poštuje svoj Sud i da više ne prekida, da će imati sva prava.

Nakon što se Debevec smirio, tužiteljica je nastavila obrazlagati prijedlog za određivanje pritvora.

- Iz OSA-e sam dobila informaciju da je osam spisa sa većim brojem naloga uništen. Iz Suda BiH dobijem odgovor da tri spisa nema a u njima se nalazilo 10 naloga za provođenje posebnih istražnih radnji tj. prisluškivanja. Tokom 2020. godine po nalogu Suda od 19.8. do 14.9. a od 24.8. do 14.9. bila su dva sudska broja koja se koriste kao dežurni telefoni. I za njih je zatražen zahtjev za operativno-tehničku mjeru. U zahtjevu je pisalo da je NN sudija sjedio u kafani i tražio mito i da je takav sudija dao službeni broj i rekao zovite me na službeni telefon. Tako je pisalo u zahtjevu za prisluškivanje. Onda se tražilo da se mjera produži za ovaj drugi broj. Predsjednik Suda je jasno znao da taj dežurni telefon ne koristi jedan sudija nego više sudija - kazala je tužiteljica Jolović.

Tužiteljica je navela da iz svega ovoga proizilazi da je između Debevca i Mehmedagića postojao umišljaj i dogovor za počinjenje krivičnog djela.

Tužiteljica Jolović je kazala da su obojica, i Debevec i Mehmedagić imali interes u predmetima u kojima su prislušivani sudije i uposlenici Tužilaštva.

- Pribavili su sebi korist, dakle imali su informacije o svim službenim radnjama što znači da su imali potpuni nadzor nad određenim predmetima - rekla je tužiteljica Jolović.

Tužiteljica je potom objasnila kako su osumnjičeni imali sve informacije o svjedocima u istrazi.

Zvao svjedoke i govorio "Budi pametan"

- Svaki put kada sam pozvala jednog svjedoka, Mehmedagić koji je penzionisan i koji je bio direktor OSA-e, znao je šta ja radim. Navest ću vam primjer. Kada Tužilaštvo najavljuje ulazak svjedoka, najavljuje i na koji ulaz će ući. Pozvala sam svjedoka na donji ulaz Tužilaštva, oko 12 sati da dođe u Tužilaštvo u 13:30 i tako sam najavila u službi. Nakon što smo kliknuli na kompjuter da će doći svjedok u Tužilaštvo, pozvao ga je drugoosumnjučeni (Mehmedagić op.a.) i rekao mu: "Šta ćeš ti u Tužilaštvu kod Jolovićke? Budi pametan i ispričaj da je sve kako valja, da su ti nalozi svi uredni. Da je OSA prisluškivala po naredbi Suda". Taj poziv je bio u 12 i nešto. Nakon toga ga je opet pozvao kasnije s pitanjima šta je pričao, šta smo ga pitali i tako dalje.

Svjedok je ispričao da je 23.11. imao poziv od Mehmedagića i da mu je rekao "da ga je Ranko zvao, da se prepao i da samo treba reći kako je OSA BiH slušala po nalogu Suda i da je sve kako valja" - pojasnila je tužiteljica Jolović i da je očigledan dogovor da se opstruiše istraga.