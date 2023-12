Osnovana “Elektroprivreda BiH”

Na današnji dan 1973. godine osnovano je Preduzeće za proizvodnju i prenos električne energije „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju osnovnih organizacija udruženog rada djelatnosti proizvodnje i prenosa električne energije.

U zakonodavno-organizacionom smislu “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” ima svoj početak u Uredbi o osnivanju električnog preduzeća Bosne i Hercegovine 30. augusta 1945. godine. Tom uredbom su „ElektroBiH“, kako je ovo preduzeće kraće nazivano, stavljene u nadležnost gotovo sve djelatnosti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Od prve uredbe iz 1945. godine bosanskohercegovačka elektroprivreda prošla je dug put organizovanja i razvoja.

“Elektroprivreda BiH” danas je javno preduzeće koje obavlja elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom prvog i drugog reda, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije te upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Umro Bokačo, autor remek-djela „Dekameron“

1375. - Umro italijanski pisac Đovani Bokačo (Giovanni Boccaccio), autor "Dekamerona", remek-djela italijanske proze. Djelo se sastoji od stotinu novela koje je, prema okvirnoj fabuli, u roku od deset dana ispripovijedalo sedam žena i trojica mladića nakon što su iz okuženog grada pobjegli u raskošnu vilu na fiesolanskim brežuljcima. Bokačo je napisao i niz književnih djela u duhu tradicije srednjovjekovnog viteškog romana i više mitološko-alegorijskih radova, poput "Filostrata", "Filokole", "Fiametasa", "Tezeida" i "Ljubavnih vizija". Napisao je i "Danteov život".

1401. - Rođen Tomas Masačo (Tommaso Masaccio), italijanski slikar, poznat kao prvi slikar renesanse. Godine 1422., ušao je u slikarski ceh, a 1424. se pridružio "Društvu sv. Luke", bratstvu umjetnika. Iako je umro mlad (u 28. godini života), izvršio je veliki pomak u slikarstvu 15. vijeka, među prvima je udario temelje i ostvario djela renesansnog duha u Italiji.

1804. - Rođen engleski državnik i pisac Bendžamin Dizraeli (Benjamin Disraeli), osnivač i vođa konzervativaca, dva puta premijer. Prije i tokom političke karijere Dizraeli je bio poznati književnik i značajna figura ondašnjeg britanskog društva. Uglavnom je pisao romanse kao što su “Sibil” i “Vivijan Grej”.

1881. - U Beogradu osnovano Društvo novinara Srbije, jedno od najstarijih u Evropi. Tada su u Beogradu izlazila 22 lista i časopisa. Predsjednik prvog Upravnog odbora Društva bio je srbijanski pisac Laza Kostić, tada urednik "Srpske nezavisnosti".

1890. - Rođen Herman Džozef Miler (Hermann Joseph Muller), američki genetičar i nobelovac. Najpoznatiji je po svom otkriću o fiziološkim i genetičkim učincima zračenja (X-zrake) za koje je i dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1946. godine.

Rođena engleska književnica Sisil Izabel Ferfild

1892. - Rođena engleska književnica Sisil Izabel Ferfild (Cicily Isabel Fairfield), poznatija pod pseudonimom Rebeka Vest (Rebecca West), koja je poslije boravka u Jugoslaviji 1937. i 1941. godine napisala opsežno putopisno-historijsko djelo "Crno janje i sivi soko". Bavila se i novinarstvom i posebno su poznati njeni izvještaji s Nirnberškog procesa njemačkim i austrijskim ratnim zločincima poslije Drugog svjetskog rata. Ostala djela: romani "Vojnikov povratak", "Sudija", "Harijet Hjum", "Opori glas", "Trska koja misli", studije o veleizdaji "Značenje izdaje", "Voz baruta".

1913. - U nedjeljnom izdanju “New York Worlda” pojavila se prva križaljka. Križaljku je napravio Artur Vini (Arthur Wynne), kako bi ispunio slobodno mjesto u svojim novinama. Imala je oblik dijamanta s prazninom u sredini, a zvala se "Word-Cross Puzzle".

1914. - Rođen Ivan Generalić, začetnik savremene hrvatske naivne umjetnosti, centralna ličnost i mentor druge generacije tzv. Hlebinske škole. Samostalno je izlagao u Parizu, Njujorku i Briselu te učestvovao u mnogim grupnim izložbama.

1917. - Rođen Hajnrih Teodor Bel (Heinrich Theodor Boll), jedan od najistaknutijih i najčitanijih njemačkih pisaca 20. vijeka. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1972. godine. Djela: romani "I ne reče ni riječi", "Kuća bez čuvara", "Bilijar u pola deset", "Mišljenja jednog klovna", "Grupna slika s damom", zbirke pripovijedaka "Putniče, naiđeš li u Spa...", "Sabrano ćutanje doktora Murkea", pripovijetke "Voz je bio tačan", "Na kraju službenog puta", "Izgubljena čast Katarine Blum".

Američka glumica Džejn Fonda proslavlja 86. rođendan

1937. - Rođena američka glumica Džejn Fonda (Jane), kćerka filmske zvijezde Henrija Fonde (Henry) i trostruka oskarovka. Filmovi: "Barbarela", "Konje ubijaju, zar ne" (Oskar), "Klut" (Oskar), "Povratak ratnika" (Oskar), "Julija", "Na zlatnom jezeru", "Kineski sindrom 2"…

1937. - U Holivudu održana premijera filma Volta Diznija (Walt Disney) "Snježana i sedam patuljaka", prvog cjelovečernjeg crtanog filma u filmskoj historiji.

1940. - Rođen Frank Zapa (Zappa), američki kompozitor, muzičar i filmski reditelj. Njegova muzička karijera trajala je 30 godina, a započeo ju je u 1956. godine u tinejdžerskoj grupi „The Blackouts“.

1940. - Umro američki pisac Frensis Skot Ficdžerald (Francis Scott Fitzgerald), predstavnik "izgubljene generacije" i tzv. "džez ere" nakon Prvog svjetskog rata. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. vijeka. Djela: romani "Veliki Getsbi", "Blaga je noć", zbirka pjesama, eseja i bilježaka "Prskanje", knjiga proze "Priče iz doba džeza".

1947. - Rođen Pako de Lusija (Paco de Lucía), španski gitarist koji je, prije svega, djelovao unutar flamenko žanra i jedno od najvećih imena španske muzike 20. vijeka. Zajedno s Brajanom Adamsom (Bryan) snimio je, 1995. godine, pjesmu i video "Have You Ever Really Loved A Woman" na soundtracku za film „Don Juan DeMarco“. Dobio je naziv počasnog doktora na Univerzitetu u Cadizu 2007. godine.

Rođen Ibrahim Zukanović, bh. nogometni trener i bivši fudbaler

1957. - Rođen Ibrahim Zukanović, bosanskohercegovački nogometni trener, te bivši fudbaler. U svojoj igračkoj karijeri je 13 godina igrao u zeničkom Čeliku. Kao trener s istim klubom osvojio je dva kupa BiH i jedno prvenstvo. U trenerskoj karijeri je još trenirao fudbalere Zenice i cazinske Krajine, te je bio selektor mlade reprezentacije BiH. Uz sve to bio je i kapetan juniorske reprezentacije SFRJ. Trenutno trenira HNK Sloga Uskoplje.

1959. - Rođena Florens Dolores Grifit Džojner (Florence Griffith-Joyner), američka atletičarka. Osvojila je tri zlatne i dvije srebrene olimpijske medalje, a još (2007. godina) nisu oboreni njeni svjetski rekordi na 100 i 200 metara.

1976. - Umrla Karin Ekelund, švedska glumica, pjevačica i režiserka. Pojavila se u 29 filmova između 1933. i 1976. Bila je prva žena radijska producentica u Švedskoj.

2017. - U Viteškoj dvorani (Ridderzaal) u kompleksu Binnenhof u Hagu u Nizozemskoj održana ceremonija zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, prvog međunarodnog krivičnog suda takve vrste od suđenja u Nirnbergu i Tokiju.