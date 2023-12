Hadžić: Neće biti vanrednog usklađivanja penzija

Ekonomist Faruk Hadžić odgovarajući na pitanje jednog od gledatelja u emisiji Odgovorite ljudima Federalne televizije – hoće li se i koliko penzije povećavati - kazao je da su očekivanja da će naredne godine redovno usklađivanje biti od pet do sedam procenata.



Podsjetio je da je usklađivanje penzija vrlo jasno precizirano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

- Vi imate tačnu formulu koja govori o redovnom i vanrednom usklađivanju. Kada je u pitanju redovno usklađivanje, još uvijek nemamo završenu fiskalnu godinu da možemo reći koji će to biti parametri, ali mogu okvirno reći na osnovu ekonomskih kretanja trendova, redovno usklađivanje neće biti ispod 5 procenata, ali ne bi trebalo preko 7 - pojasnio je on.

Dodaje i da je loša vijest da vanrednog usklađivanja neće biti.

- Neće biti ispunjene zakonske mogućnosti da dođe do vanrednog usklađivanja jer realna stopa BDP-a će biti ispod one koja je propisana zakonom. Dakle, ekonomska aktivnost u ovoj godini je značajno usporila i to, nažalost, znači da penzioneri neće moći imati vanredno usklađivanje - rekao je Hadžić.

Ističe da, pored redovnog usklađivanja, Vlada FBiH može možda na proljeće da donese određenu odluku i isplati pomoć penzionerima.

- Mislim da bez ikakvih problema budžet FBiH u narednoj godini može podnijeti barem 100 KM dodatne pomoći - objašnjava on.

Dodao je i da, prema trenutnim ekonomskim indikatorima, minimalna plata bi mogla naredne godine biti do 650 KM.