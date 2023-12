Predstavnici naše države u krugovima nauke: Ko su najutjecajniji i najcitiraniji intelektualci iz BiH

"Elsevier BV", jedan od najvećih svjetskih izdavača naučne literature, ažurirao je popis dva posto naučnika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti, koji se odnosi na cjelokupnu karijeru, kao i prethodnu 2022. godinu.

Objavljeni članak potpisuje profesor Džon P. A. Joanidis (John P. A. Ioannidis), s grupom istraživača s Univerziteta Stanford u Kaliforniji (SAD).

Razlika pojmova

Na aktuelnom spisku naučnika koji su među dva posto najboljih na svijetu po utjecaju citiranosti nalazi se i 14 članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

To su članovi radnog sastava (redovni članovi – akademici i dopisni članovi): akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, Odjeljenje tehničkih nauka, akademik prof. dr. Dejan Milošević, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, akademik prof. dr. Asif Šabanović, Odjeljenje tehničkih nauka, akademik prof. dr. Enver Zerem, Odjeljenje medicinskih nauka, dopisni član ANUBiH-a prof. dr. Semir Vranić, Odjeljenje medicinskih nauka, prof. dr. Adnan Čustović, Imperial College Univ. London (UK) prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, Institut Universitaire de France/Universite de Technologie de Compiegne (FR), prof. dr. Svjetlana Fajfer, Institut Jožef Štefan, Ljubljana (SlO), prof. dr. Mehmed Kantardžić, Univ. Louisville (USA), prof. dr. Asim Kurjak, Univ. Zagreb (CRO) te inozemni članovi: prof. dr. Miro Jakovljević, University of Zagreb, School of Medicine (CRO), prof. dr. Dražen Prelec, MIT Sloan School of Management (USA), prof. dr. Boris Sket, University of Ljubljana (SLO) prof. dr. Vadim Utkin, The Ohio State University (USA).

No, u naučnim krugovima vrlo je bitna razlika između pojmova „citiran“ i „utjecajan“.

Prihvaćeni radovi

- Koliko je neko citiran, koliko ima objavljenih članaka koji se nalaze u priznatim svjetskim bazama podataka (jedino se oni "broje"), koliki je h-index svakog od naučnika (najbitniji faktor), može se pronaći na Google Scholaru. Stranica koristi algoritme i računare koji objektivno obrađuju sve podatke koji se nalaze u bazama.

Indeksirani časopisi sve prihvaćene radove upisuju u baze podataka kao što su “Scopus”, SCI, CC, “Pubmed”... Računari povlače sve te podatke, obrađuju ih i klasificiraju naučnike po tome. Zato je vrlo bitno i jedino priznato ako objavite naučni članak u nekom indeksiranom časopisu - pojasnio je za "Avaz" akademik prof. dr. sc. Almir Badnjević.