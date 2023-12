Amidžić nakon sjednice UO UIO: Ubjeđen sam da je BiH ekonomski neodrživa zemlja

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić rekao je da je na današnjoj sjednici UO UIO bilo 16 tačaka, a posebno je izdvojio onu koja se odnosi na raspodjelu prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i rekonstukciju puteva.

- Jedna od tačaka dnevnog reda trebala je biti raspodjela putarina i da se taj novac stavlja u funkciju i službu ljudi koji žive u Federaciji BiH i RS. Sa žaljenjem moram reći da ta tačka nije naišla na podršku i ono što vam mogu reći, što je moja lična impresija, nakon četiri mjeseca rada ovde, ja sam ubjeđen da je BiH ekonomski neodrživa zemlja – rekao je Amidžić.

"Građani prevareni"

Napomenuo je da ne postavlja pitanje političke, kulturološke, religijske održivosti BiH, već da priča samo o onome što je njegov resor, a to je ekonomija.

- Samo u BiH imate situaciju gdje ja treba da se osjećam srećan što sam potpisao ugovor sa EBRD-om za izgradnju 15 km autoputa i dvije petlje Mostar jug, Mostar sjever gdje smo se zadužili 110 miliona eura, ili samo u BiH treba da budem srećan što smo počeli pregovore sa Svjetskom bankom i EBRD-om o finansiranju magistralnog puta Foča - Šćepan Polje i da to doživjavam kao uspjeh, a istovremeno imate situaciju da na računima Uprave za indirektno oporezivanje stoji gotovo 250 miliona KM – naveo je Amidžić.

Podsjetio je da je jednom prilikom izjavio kako su građani prevareni.

- Svi mi, ja zajedno sa vama, platili smo akcizu na naftu i naftne derivate i te pare su na računu. Očekuje li se da se taj novac stavi u funkciju? Međutim, mi taj novac ne stavljamo u funkciju. Paralelno sa tim imate stopu inflacije koja svake godine jede taj novac i od njega možemo da izgradimo sve manje i manje kilometara autoputeva i magistralnih puteva – rekao je Amidžić.

Neko je davno rekao, citirao je Amidžić, da je mjesto gdje počinje Bosna, mjesto gdje prestaje logika.

- Volio bih da je ovo samo problem sa sredstvima putarine. Mi imamo 250 miliona kada je u pitanju Uprava za indirektno oporezivanje, 250 miliona kada je u pitanju Elektroprenos, 75 miliona viška prihoda nad rashodima koje je uplatio RAK, 125 miliona višegodišnjih kapitalnih projekata i sve to stoji na računima – dodao je Amidžić.

Tehničke izmjene pravilnika

Dodao je da mu je krivo što se također nisu mogli dogovoriti oko stvari koje imaju utjecaj na manji broj ljudi, ali vrlo bitnih za nekih 30-ak radnika Uprave za indirektno oporezivanje.

- Zbog neslaganja jednog člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koji nije želio da prihvati tehničke izmjene pravilnika o sistematizaciji, nažalost moram da vam kažem da će 30 radnika unutar Uprave za indirektno oporezivanje ostati bez posla. To su neke ružne poruke i ovakvi sastanci nisu sastanci koji u meni bude optimizam. Ovo je, ponavljam, opet moj lični dojam – rekao je Amidžić.

Naveo je da su dvije tačke dobile podršku, dodajući da postoji značajan broj fizičkih i pravnih lica koji se tuže sa Upravom za indirektno oporezivanje vezano za depozitne račune i da su ti ljudi bili u pravu.

- To se vuče od 2018. godine, oni potražuju neki novac od Uprave za indirektno oporezivanje, Uprava nije bila u stanju da to isplati tim građanima i pravnim licima. Mi smo danas usvojili odluku po kojoj ćemo odvojiti milion i osamstohiljada KM kako bi prema tim fizičkim i pravnim licima ispunili sve obaveze – naveo je Amidžić.

Napomenuo je i da su počeli da rješavaju određene probleme vezane za rudnike i termoelektrane.

- Oni su, po meni, nepravedno bili prinuđeni da plaćaju akcizu na putarinu i čitavu ovu godinu to plaćaju, čak su i dobili neko rješenje da moraju platiti 30 miliona KM nekih olakšica. Mislim da to rješenje nije ispravno i usvojili smo odluku da se to rješenje u prvoj fazi stavi van snage, a u narednim fazama moramo naći način kako ćemo pomoći rudnicima i termoelektranama, kako u Federaciji BiH gdje ih ima 15, tako i u Republici Srpskoj gdje ih ima 14 - zaključio je Amidžić.