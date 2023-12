Kakva je veza između Aide Durić, optužene u slučaju Azura Terzića, i vrha NES-a

No, ono što je još interesantno je bliskost Aide Durić i njenog sina Andya sa vrhom stranke Narodni evropski savez, čiji je predsjednik načelnik Cazina Nermin Ogrešević.

Naime, kompletan vrh stranke se pojavio na otvaranju njenog tržnog centra, no da nije samo riječ o redovnoj proceduri kada privrednici ulažu u neku lokalnu zajednicu, pokazuje i to da se ona zajedno sa sinom pojavljivala na stranačkim skupovima NES-a i to u prvom redu.

Kako „Avaz“ nezvanično saznaje ona je u rodbinskoj vezi sa zastupnikom NES-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i potpredsjednikom Fudbalskog saveza BiH Irfanom Durićem.