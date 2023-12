Kolaps na graničnim prijelazima: ogromne gužve na ulasku u BiH

Na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Orašje i Svilaj duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija vozila, pa se mole vozači da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila, te da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju na putevima i graničnim prijelazima, kako bi izbjegli dodatna zadržavanja u kolonama.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Savjetuje se opreznija vožnja i napominju vozači da na put ne kreću bez zimske opreme, saopćeno je iz BIHAMK-a.