Hoće li biti ukinut PDV pri kupovini prve nekretnine?

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Ušteda o tom osnovu iznosila bi najmanje 20 hiljada konvertibilnih maraka. Čeka se stav Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, piše BHRT.

Mogu li građani očekivati i realizaciju ove inicijative?

Rješavanje stambenog pitanja. O tome razmišlja i Vladan Gačić. Cijene stanova su, kaže, izuzetno visoke. Pomoć u vidu oslobađanja PDV-a bila bi od velike pomoći.

- Prvo što sam pomislio je da je to jedna jako dobra ideja i pozdravljam to. Nadam se da će se realizovati jer to je ušteda, pa sigurno od 20.000 KM pa nadalje, a to nije mala cifra. Svaki građanin će se složiti sa tim - ističe Gačić.

Provjera uspunjenosti uslova

Da li će se sa ovom inicijativom složiti entitetska ministarstva finansija koja bi u tom slučaju izgubila više desetina miliona maraka iz budžeta - odgovora nema. Rečeno je za BHRT da će stav biti poznat na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i da se do tada neće izjašnjavati.

Jasni su u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Neizvodivo je da Uprava vraća novac fizičkim licima i da provjerava ispunjenost uslova za ta fizička lica koja bi tražila povrat PDV-a po osnovu kupovine prve nekretnine.

- Mi smo mišljenja da Uprava za indirektno oporezivanje BiH treba prikupiti sve prihode, takve prihode doznačavamo u najvećoj mjeri entitetskim vladama, a entitetske vlade ukoliko žele subvencionisati tako nešto, mogu izvršiti povrat PDV-a onim licima za koje utvrde da imaju pravo povrata, između ostalog, i na tako nešto - navodi portparol UIO BiH Ratko Kovačević.

Prost sistem

O tom pitanju trebalo bi da se slože svi, smatra ekonomski analitičar Zoran Pavlović. Tako bi se zaštitila radna snaga i obezbijedio ostanak u Bosni i Hercegovini.

- To je vrlo prost sistem, ali očigledno da neće niko da pojednostavi operaciju i da se na taj način sačuvaju radnici jer ono što je suština, a to niko neće da kaže, da radnici koji ne mogu da riješe stambeno pitanje, a mladi su i potentni u tom smislu, onda odlaze u inostranstvo - naglašava Pavlović.

Podsjetimo, prijedlog podrazumijeva povrat PDV-a koji se odnosi na kupovinu 40 kvadrata stambenog prostora i dodatnih 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva.