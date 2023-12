Profesor Žarko Puhovski za "Avaz": Vrata za BiH nisu zatvorena

Nakon perioda blage euforije i velikih očekivanja, a potom razočarenja zbog izostanka odluke o početku pregovora, evropski put BiH trenutno je u drugom planu. Naša zemlja dobila je dodatno vrijeme i priliku da, ispunjavanjem preostalih obaveza, ovaj važan iskorak napravi u martu naredne godine.



Dio paketa

Najneugodnije je, kaže hrvatski filozof i politolog prof. dr. Žarko Puhovski, što ni napredak ni zastoj BiH u euroatlantskim integracijama ne ovise isključivo od nje same.

- To ovisi o kontekstu koji se proteže doslovce od Ukrajine do Gruzije. U tom pogledu je bilo pitanje do koje mjere će oni koji zagovaraju članstvo za BiH - Hrvatska, Slovenija i Austrija prije svih - uspjeti prodati temu BiH kao sastavni dio paketa u kojem se nalazi Ukrajina, pa i Moldavija s njom. To je djelimično uspjelo, tako da vrata nisu zatvorena, već je odgođena odluka - kaže profesor Puhovski.

On podsjeća da BiH nije ispunila veći dio obaveza, ali je ipak, da je omjer snaga bio malo drugačiji, mogla proći i u decembru.

- Hrvatska se dugo mučila da bude puštena u EU, a na koncu se stvar iznenada veoma ubrzala, jer su u Evropskoj komisiji shvatili da u mandatu koji je završavao i nemaju većih uspjeha koje bi mogli pokazati pred EU parlamentom, pa je ulazak Hrvatske dobrodošao događaj koji pokazuje da Evropska komisija ipak nešto radi. To je bilo značajnije od čitavog niza obaveza koje su uglavnom, ali ne u potpunosti, bile obavljene s hrvatske strane - podsjeća Puhovski.

Samo zbrka

Ipak, političari u BiH ne mogu imati opravdanje za nerad. Naš sagovornik ukazuje na to da značajan dio njih i ono što radi na planu evropskih integracija radi „s figom u džepu“.

- Ne samo da im je ljepše ovako već značajan dio njih naprosto nema druge uvjete egzistencije nego ovu zbrku, organizirani haos u kojem se nalaze - ističe Puhovski.

Ishod rata u Ukrajini

Poznatog hrvatskog intelektualca pitali smo i koliko bi ishod rata u Ukrajini mogao utjecati na poziciju BiH.

- Rat s Rusijom niko ne želi. Problem je što će, ako dođe do „zamrzavanja“ stanja na terenu, Putin biti značajno osnažen. Mislim da smo posljednjih nekoliko godina uživali u njegovoj slabosti, ali prođe li ta slabost, mogle bi se i stvari u BiH pogoršati - ističe Puhovski.