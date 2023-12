U godini na izmaku bilo je "divljanja": Kakve nas cijene očekuju u 2024.

Smirivanje inflacije i pad cijena goriva odražavaju se na stabilizaciju i postepeno zaustavljanje daljnjeg rasta cijena osnovnih životnih namirnica, pa se kraj 2023. godine čini donekle mirnijim i podnošljivijim od njenog početka. Ipak, već nekoliko godina znamo da cijene hrane i energenata više nikad neće biti kao nekada.



U januaru 2023. godine stopa inflacije u BiH iznosila je 14,1 posto, dok je trenutno godišnja inflacija na 2,1 posto. U decembru su niže i cijene goriva, za dvadesetak feninga po litru. Poredeći cijene pojedinih artikala iz potrošačke korpe, iz izvještaja Agencije za statistiku BiH za januar i posljednji za oktobar evidentan je njihov blagi pad. Izuzetak su određeni poljoprivredni proizvodi te goveđe meso i piletina.

Konstantan rast

Kilogram hljeba u januaru koštao je 4,3, a na kraju oktobra 3,5 KM. Jeftiniji su i brašno, puter i mlijeko, a značajan pad sa 4 na 2,8 KM imale su cijene ulja. S druge strane, cijena junetine porasla je sa 18,8 na 19,4 KM, piletine sa 6,3 na 6,7 KM po kilogramu, a skuplji su krompir, luk…

- Iako je prosječna cijena goriva u ovoj godini za gotovo 20 posto niža u odnosu na 2022., to nije utjecalo na to da dođe do smanjenja cijena osnovnih životnih namirnica. Naprotiv, imali smo konstantan rast cijena svih proizvoda i usluga. Rast cijena osnovnih namirnica najveći je u prazničnom periodu, kada svi pripremamo i zimnicu, ali i nešto bogatiju trpezu. Najviši procent rasta je u cijeni mesa, pa vidimo da su cijene ribe i teletine porasle za nešto više od tri KM, dok se cijena prasića udvostručila - kaže Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" iz Banje Luke.

Ljiljan Veslinović, profesor Ekonomskog fakulteta UNSA-e, ističe da je u turbulentnim vremenima teško davati prognoze za 2024. godinu, ali je, generalno, optimista, jer barem trenutno ne vidi nove “okidače”, poput pandemije ili rata u Ukrajini.