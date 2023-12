Ništa od Dodikovih najava: Višković kazao da minimalac u RS neće iznositi 1.050 KM

Vlada RS će u četvrtak saopćiti koliko će iznositi najniža plata za 2024. godinu. Prema svemu sudeći, ona neće biti 1.050 KM, kontrarno od najava predsjednika manjeg bh. entiteta Milorada Dodika.

Predsjednik Vlade RS Radovan Višković kazao je da minimalac neće biti ni 750 KM, te dodao da se može reći da će biti nešto između. Također, najavio je pomoć privrednicima koji dokažu trpljenje štete zbog njihovih odluka u vezi s povećanjem minimalca.

Odluka o najnižoj plati

Višković je ranije pozivao poslodavce i sindikat, dajući im rok do kraja godine da se dogovore u vezi s iznosom najniže plate za iduću godinu, ali su šanse minimalne, pa je naglasio da Vlada više neće čekati.

- Na sjednici Vlade RS u četvrtak donijet ćemo odluku o najnižoj plati. Imao sam želju da to urade socijalni partneri, kojima je to i posao. Očigledno je lakše da to oni ne urade, jer će onda imati razloga da napadaju Vladu. Navikli smo na to. Napadat će - poručio je Višković, pa se osvrnuo na cifru najniže plate:

- Imat ćemo i obrazloženje za taj iznos minimalca. Imamo spremnu odluku i ona će biti poznata u četvrtak. I ta odluka će biti, dakle, na snazi od 1. januara iduće godine.

Dogovor o iznosu

Višković se osvrnuo na to da je više puta socijalne partnere pozivao da se dogovore o iznosu najniže plate i da će Vlada RS podržati njihov dogovor.

- Očigledno ne žele. I to treba da bude poruka građanima i radnicima. Ne mogu oni da peru prljav veš preko premijera i Vlade, ali pokušat će to da rade. Pratimo regiju i okruženje po ovim parametrima i zadržat ćemo taj odnos - poručio je Višković.



Premijer RS je i na jučerašnjem sastanku s ministrima razgovarao o temi najniže plate.

- Želio sam da čujem i njihov stav, da podijelimo sve informacije koje ima bilo ko od njih u datom trenutku, odnosno da dođemo do nekog rješenja koje će biti najbolje i za jedne i druge. Vjerovatno će biti nezadovoljni i jedni i drugi. Ali mi moramo računati i da zadržimo radnike - istakao je Višković.

Pogođen određen broj radnika

Višković je kazao da u Vladi ne mogu zastupati stav "dajte vi plate".

- Možemo reći i da minimalac bude 2.000 maraka, ali ako neko to ne može platiti, to će biti najveća šteta za radnike, jer će ostati bez posla. Moramo voditi računa da se ne svrstavamo na stranu ni jednih ni drugih nego da na osnovu činjenica, pokazatelja te realnih procjena dođemo do tog iznosa. Tako da ćemo to uraditi i sada - poručio je Višković.

Navodi i da će, vjerovatno, odlukom Vlade RS o iznosu najniže plate biti pogođeni određen broj radnika i privrednika.

- Pratit ćemo i analizirati i tražiti najbolji trenutak da im se pomogne. Ne može 290.000 radnika biti talac neke djelatnosti koje zaista imaju problema. Dakle, ako naša odluka bude neke djelatnosti pogodila, onda ćemo im pomoći. Naravno sve to će morati dokumentovati, dokazati i potkrijepiti činjenicama - zaključio je Višković.