Ministar finansija BiH Srđan Amidžić za "Avaz": Na računima stoji 800 miliona KM

Državni ministar finansija i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Srđan Amidžić ne krije da je ljut zbog činjenice da se BiH nastavlja zaduživati dok na računima ima stotine miliona maraka vlastitih sredstava.



Sanacija cesta

Radi se o sredstvima “Elektroprijenosa”, RAK-a, milionima namijenjenim za višegodišnje kapitalne projekte, a na posljednjoj sjednici UO UIOBiH nije usvojen način raspodjele namjenskih sredstava za izgradnju i sanaciju cesta i autocesta.

Istovremeno, BiH se kod EBRD-a zadužila za dodatnih 110 miliona eura za izgradnju dionice autoceste kod Mostara.

To je, kaže za “Avaz”, razlog zbog kojeg je izjavio da je BiH ekonomski neodrživa zemlja.

- Ranije sam govorio o 700, ali jutros (jučer, op. a.) smo računali i mogu reći da trenutno na računima, po različitim osnovama, imamo više od 800 miliona KM. Volio bih da imam obrazloženje zbog čega ne koristimo sredstva od putarine, jer ono što neko smatra obrazloženjem je sve osim obrazloženja - kaže Amidžić.

Pojašnjava da je riječ o iznosu koji će do kraja godine narasti na oko 250 miliona KM te da se radi o namjenskim sredstvima koja ne mogu biti korištena za budžetsku potrošnju, već isključivo za izgradnju cesta i autocesta.

Sada ne može

Bez obavezne rezerve, FBiH bi iz ukupnog iznosa dobila približno 150, a RS blizu 80 miliona KM. Koeficijenti raspodjele su privremeni, pa bi se eventualne razlike nadoknadile finalnim poravnanjem.

- To se do sada četiri puta podijelilo, a odjednom, peti put, ne može. Nakon prigovora izmijenili smo odluku, otklonili prigovore, pa opet ne može. A nemam odgovora kako može. To nema nikakve veze s političkim opredjeljenjem. Mi imamo svoje političke stavove koje branimo i od kojih ne odustajemo, to je normalno, ali to nema nikakve veze s ovim da ono što imamo „jede“ inflacija, dok se, s druge strane, zadužujemo i plaćamo kamate. To su ekonomski perverzne situacije - ističe Amidžić.

Pare ne mogu mimoići FBiH

Amidžić pojašnjava kako se privremeni koeficijenti usvajaju na početku kvartala, a četvrti u 2023. je već prošao.

- Ovo što FBiH treba dobiti više novca, a treba, dobit će kroz konačno poravnanje. Mi sad trebamo usvajati koeficijente za prvi kvartal 2024. Sredstva za FBiH bit će u konačnom poravnanju i bit će doznačena s poravnanjem u januaru. Te pare ne mogu mimoići FBiH, kao što ne bi mogle ni RS - ističe ministar Amidžić.