Amidžić najavio blokadu budžeta: "Planiramo li napasti NATO ili Srbiju? Ovi zahtjevi su suludi"

Ministar finansija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić rekao je da budžet najvjerovatnije neće biti usvojen zbog „suludih“ zahtjeva, prvenstveno Ministarstva odbrane BiH.

Ministar Amidžić je kazao da je dobio zahtjeve budžetskih korisnika koji premašuju 2,7 milijardi KM.

Bahati zahtjevi

- Ta bahatost se ogleda u sljedećem i to se odnosi samo na pojedine korisnike. Budžet za 2023. je iznosio 1,3 milijarde KM, a dobili smo zahtjeve od 2,8 milijardi KM. Ovakav zahtjev ako je neko doživio kao cjenjkanje na pijaci pa misli da traži duplo više i da dobije onda upola manje, to je neodgovorno, neprofesionalno i to neće dobiti podršku Ministarstva - naveo je Amidžić.

Ministar finansija je dodao i da to nije korektno prema ljudima koji su birali vlast, te da su zahtjeve poslali ljudi koji žive u „paralelnom univerzumu“, dodavši da će oni biti krivi ako ne se budžet ne usvoji.

Potom je naglasio da nikad neće potpisati budžet koji podrazumijeva zahtjeve koji su mu dostavljeni.

Također, rekao je da BiH, ustvari, nedostaje 37 miliona KM da iduće godine ispoštuje sve što troškove za ovu godinu.

- Ekonomska realnost je drugačija od onoga što sam ja dobio. Institucijama BiH za 2024. godine nedostaje 37 miliona KM da bi troškove zatvorili na nivou 2023. godine. I mi imamo nedostatak, a vi imate korisnike koji izlaze sa zahtjevom višestruko većim od onoga za 2023. – naveo je Amidžić.

Najveći "potrošači"

Rekao je da će svi pokušati naći prostor za uštede, a da su opet najveći „potrošači“ Ministarstvo odbrane, OSA, SIPA, Granična policija UIO, MVP...

Amidžić je posebno prozvao Ministarstvo odbrane koje vodi Zukan Helez.

- Ministarstvo odbrane umjesto da pokaže razumijevanje i da dođe sa budžetskom realnošću i izlazi sa zahtjevom koje u ekonomskom smislu sulud. Ako neko očekuje da ću ja pregovarati, a dobijem zahtjev na milijardu i 700 miliona, ja ga pozivam da radi moj posao.

To je veće od budžeta od svih 75 korisnika u ovoj godini. Budžet veći četiri puta onoga što je odobreno. Oni prednjače kako da rasipaju novac koji svi mi odvajamo. Ne samo da je četiri puta veći, to je četiri posto BDP-a BiH.

Japan troši jedan procent BPD-a na odbranu, Njemačka 1,3 posto, Kina 1,6 posto, Francuska 1,9 posto BPD-a, a mi bismo četiri procenta – istakao je Amidžić.

Zahtjevi Ministarstva odbrane

Nije se tu zaustavio, pa je u nakon toga i pročitao neke od njihovih zahtjeva.

- Modernizacija pješadajiskog naoružanja 68,5 miliona uz modernizaciju lakih pješadijskih vozila 100 miliona. Ne razumijem ni stavku - modernizacija artiljerijskg naoružanja za 18 miliona, samovozne haubice.

Modernizacija naoružanja opreme oklopnog bataljona, modernizacija vazduhoplovstva 6 srednjih helikotpera i 10 lakih na dvije stavke, jedna 406 miliona KM, a druga 44 miliona KM

Idemo dalje, modernizacija sredstava, a ovo nikad nisam čuo, za nuklekarnu i biološku i hemijsku odbranu - 13 miliona KM. I onda kada ja kao neko ko dolazi iz RS ne podržim ovo, ne govorite da je ovo političko.

Ja nisam vojni ekspert, ali da podsjetim kolege, da BiH graniči sa Hrvatskom i Crnom Gorom koje su u NATO-u i da graniči sa Srbijom - moram pitati ako smo odlučili da se ovako naoružamo: Očekujemo li sukobe ili planiramo da napadamo Srbiju i NATO? - pitao je Amidžić.

Ukoliko odgovor nije „da“, kazao je Amidžić, onda je ovaj zahtjev zaista sulud.