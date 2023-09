Nikšić: RS je dobila manje novca nego prošle godine

Premijer FBiH Nermin Nikšić oglasio se na Facebooku gdje negirao tvrdnje ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića da će RS prema usvojenim koeficijentima imati veći priliv u budžet.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Nemojte od svake odluke praviti bojno polje.

Mediji imaju značajnu ulogu u društvu. Po osnovnim postulatima novinarstva, novinari bi trebali saslušati sve strane i onda izvijestiti javnost o različitim stavovima i dati kompletnu sliku. Jednostranim izvještavanjem se dolazi u opasnost od širenja dezinformacija, čime se nanosi nepovratna šteta drugoj strani.

"Želje političara iz RS"

Ministar Srđan Amidžić (SNSD) je izjavio da će RS dobiti više novca od indirektnih poreza i to da će "prihodovati nešto više, oko 1 posto". To jednostavno nije tačno. To su želje političara iz Republike Srpske, ali istina je drugačija. Najbolje se to vidi iz objašnjenja koje su dali Toni Kraljević, ministar finansija i dopremijer Vlade Federacije BiH, te dr. Aner Žuljević, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Kao što je Aner Zuljevic objasnio, RS je dobila tačno onoliko koliko joj pripada po pravilniku prema kojem se izračunava raspodjela prihoda s jedinstvenog racuna UIO prema entitetima. Prema tom izračunu, RS je ove godine dobila manji koeficijent od FBiH:

FBiH 2022 - 61,48 posto;

FBiH 2023 - 62,01 posto;

RS 2022 - 34,97 posto;

RS 2023 - 34,44 posto.

"Nije naša pobjeda ni poraz RS"

Prema današnjoj odluci koeficijent raspodjele za 3. Kvartal za Republiku Srpsku 34,44 posto, i niži je u odnosu na isti koeficijent iz prethodnih godina. On je za 2022. godinu bio 34,97 posto, a za 2021. godine je bio 34,60 posto, za 2020. godinu je bio 34,55 posto.

Nije to ni naša pobjeda, niti je to poraz Republike Srpske. A to posebno nije pobjeda RS, kao što neki pokušavaju predstaviti. Niz pravnih normi određuje raspodjelu koeficijenata, a ne politička borba. Postoje zakoni, pravilnici i odluke koje koristimo, a na koje ne možemo u tolikoj mjeri utjecati niti mi niti stranke iz Republike Srpske.

Nemojte od svega da pravimo bojno polje. Korisnije za sve nas će biti da se fokusiramo na to kako da na najefikasniji način uložimo sredstva koja smo dobili, kako bismo poboljšali uslove poslovanja i položaj radnika u cijeloj državi, umjesto što od svega pokušavamo napraviti sukob - napisao je Nikšić na Facebooku.