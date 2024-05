"Avaz" u posjedu novih Sky poruka / Tito piše: "Naredbe se prate do smrti"

Tužilac je naglasio detalj iz Sky prepiske gdje se navodi da su za jedan dan u Beogradu potrošili 15.000 KM te da Halać pita Smajlovića: "Da li je brat ljut zbog toga" te da on odgovara da nije.

„Dnevni avaz“ je u posjedu Sky poruka Gačanina iz novembra 2020. godine s NN osobom koja je koristila i telefon prvoosumnjičenog Adnana Smajlovića.

- Selam, kako si, sve OK, kako si mi ti? Objasni mi, ako jesi, šta su ti ambicije u životu? Ima li nešto šta ne smiješ ili šta te koči? Jesi li spreman da radiš? OK, dobit ćeš jednu šansu u našoj firmi, to iskoristi mudro i pametno - piše mu Gačanin.

"Moja krv"

Dodaje da se samo jedna osoba pita za sve, a to je on.

- Naredbe se prate do smrti. Kod nas nema deranja, ponižavanja, sve je s poštovanjem i respektom. Ako si spreman, onda možeš da dobiješ šansu. Rizik je, zatvor ili da izgubiš život, ako si spreman na to, onda možeš uz nas jer si moja krv, zato dobivaš šansu - kazao je Gačanin.

Veza s Hong Kongom i UAE

Kulenović je naglasio da su tokom istrage tužioci u komunikaciji s Hong Kongom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima te da su putem Interpola zatražili određene podatke o pravnom licu „Stralis Computing d.o.o“ iz Sarajeva i Sančezu Jukiću te da očekuju u narednom periodu da im se dostave izvještaji.

Poruke s Halać

U posjedu smo i Sky poruka između Edina Gačanina i Aide Halać, a vođa narkokartela joj je pisao u izbornoj noći 15. novembra 2020. godine.

- Ako Bog da, bit ćeš gradonačelnica Zenice za nekoliko godina. Idemo korak po korak. Išli smo na obje strane. Mudro, ko god pobijedi, mi smo pobjednici. Vi niste nijedna partija, nego naša. To je samo za narod, dok mi ne dođemo na vlast - poručio je Gačanin.

Mjesec kasnije Aida Halać piše Gačaninu: „Sve OK, brate. Imali smo sjednicu, sad su me izabrali za Radno predsjedništvo Gradskog vijeća, neće moći ništa mimo mene ići.“