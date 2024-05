Sa ruskim i srpskim zastavama: Protest prosrpskih organizacija u Podgorici zbog rezolucije o Srebrenici

Organizatori skupa negiraju genocid



Iz Uprave policije su ranije kazali kako ovo okupljanje nije prijavljeno.

Kako prenose "Vijesti", organizatori skupa su: Srpski kulturni centar "Patrijarh Varnava", Srpski kulturni klub "Sveti Sava", Srpsko društvo Sveti Sava iz Bijelog Polja, Udruženje poštovalaca učesnika oslobodilačkih ratova 1912-1918, NVO "Herceg" – Pljevlja, NVO "Srpska nit", NVO "Božuri", NVO "Stupovi", NVO "Miholjski zbor", NVO "Serdar" i Noćni vukovi.

Oni su poručili da "podnošenjem prijedloga rezolucije o genocidu u Srebrenici, ova Vlada na čijem je čelu Milojko Spajić na najgrublji način je pokazala da ne uvažava upravo žrtve srpskog naroda i da poništava sve vrijednosti naše trodecenijske borbe".



Policija će snimati okupljanje

- Ne pristajemo na nastavak servilne politike koju je trasirao Milo Đukanović a danas nastavljaju neki drugi. Naša nacionalna dužnost je da se odupremo još jednom pokušaju da nam se nametne kolektivna krivica kao narodu - rekli su organizatori skupa.

UP je ranije danas saopštila da će snimati to okupljanje, od 18 sati do završetka okupljanja.