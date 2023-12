Samir Behlić - Behla, fotohroničar koji bilježi puls života u Travniku: Čuvar uspomena koje postaju slike, a slike priče

U prepunoj sali Centra za kulturu općine Travnik, sinoć je otvorena prva samostalna izložba fotografija pod nazivom „Travnik čaršijom i Vlašić planinom“, travničkog amaterskog fotografa Samira Behlića – Behle.

Brojni građani sinoć su svojim dolaskom podržali rad travničkog omiljenog fotografa, koji se fotografiranjem počeo baviti tek u šestoj deceniji života.

Kako je istaknuo, dugo godina je pronalazio svoj životni poziv, a onda je odlučio iz korijena promijeniti život i početi se baviti onim što najviše voli. Objasnio je da svaka njegova fotografija ima pozadinsku priču, te da u svaku svoju fotografiju unosi emociju, kao i da mu je izuzetno drago što ljudi to odmah i prepoznaju. Također je rekao da mu je želja bila postati slikar, ali da njegova ruka nikada nije uspjela pretočiti na platno ono što mozak želi, te da voli da fotografiše stvari koje nestaju.

- Jezero je uvijek isto, kao i zalazak sunca. Ja volim da fotografišem npr. kolibu na Vlašiću, kojih je iz godine u godinu sve manje i nestaju ili bosanski ljiljan koji raste samo na jednom području Vlašića, a koji od zore do podneva ima neprijatan miris I tamo gdje raste, krave i ovce nikada neće doći da pasu travu - kazao je Behla.

Izložbu otvorio načelnik Kenan Dautović

Izložbu fotografija otvorenom je proglasio načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, koji je uz čestitku autoru izložbe, istaknuo da je Behla zasigurno pronašao sebe.

- Nikada ne trebamo prestati tražiti sebe ni sreću, čak ni u kasnijim godinama, jer nikad nije kasno da pronađemo ljubav. Slike koje će ostati iza njega su trajnog karaktera i one govore same za sebe, a Behla će uvijek propadati klubu Travničana - kazao je Dautović.

Na sinoćnoj izložbi je istaknuto da Behla nije samo fotograf, već kustos vremena, čije umjetničko oko preobražava svaki trenutak u dugovječnu priču, kao i da njegove slike pričaju priče o ljudima, događajima, i emocijama, i da one nisu samo slike, već portali u druge dimenzije, gdje svaki detalj ima vlastitu priču.Fotografije pričaju priče...

Također, rečeno je i da kroz Behlin objektiv, Travnik postaje više od geografske lokacije, ne samo mjesto na karti, već živo tkivo koje diše i odiše emocijama, pričama i uspomenama. Njegova umjetnost fotografiranja nije tek bilježenje trenutaka, niti samo dokumentovanje vremena, njegove fotografije pričaju priče o ljubavi, prolaznosti i ljepoti života, a svaka njegova slika postaje epos vlastitog vremena.

Behline fotografije nisu samo pogled na prošlost, one su putovanje kroz vrijeme, a on je vremenski čuvar, čija umjetnost ostavlja neizbrisiv trag u srcima onih koji imaju sreću vidjeti svijet kroz njegove oči. Njegove fotografije nisu samo slike, one su vodiči kroz vrijeme, a one nas podsjećaju na to da je svaki trenutak dragocjen i da vrijednost uspomena nikada ne blijedi.

Izložba fotografija održana je u organizaciji Udruženja građana Foto klub „Art“ Travnik, čiji je Behla predsjednik.