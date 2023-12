Draženka Panić iz Skender-Vakufa za "Avaz": Kako sam postala jedina žena pilot u OSBiH

Draženka Panić iz Skender-Vakufa u BiH može se pohvaliti time da je jedina žena pilot u Oružanim snagama (OS) BiH. Ova djevojka s ponosom priča za "Avaz“ koliko je sretna u svom poslu i kako ništa ne bi mijenjala te je ispričala kako je zavoljela letenje i kako su je kolege prihvatile.



Psihička spremnost

- Osjećam neizmjeran ponos zbog toga što imam privilegiju biti jedina žena pilot u vojsci. Biti nosilac te uloge donosi snažan osjećaj odgovornosti i zadovoljstva. Kroz svoj profesionalni put naišla sam na izuzetnu podršku od svojih kolega, koji su me prihvatili kao ravnopravnog člana tima. U početku je bilo dosta izazova, ali zajednički rad i međusobno poštovanje su prevladali sve prepreke - govori Panić.

Kolege su je, kaže, motivirale da unapređuje svoje vještine u ovom fascinantnom poslu. Biti pilotkinja u vojsci otvara vrata raznolikosti i zahtijeva kako fizičku tako i psihičku spremnost.

- Svaki let predstavlja priliku za učenje i rast, a rad u ovom okruženju pruža mi izazovne situacije koje mi pomažu u razvoju kao pilota. Zadovoljstvo koje osjećam dolazi iz dubine moje strasti prema letenju i doprinosu svojoj zemlji na način koji me ispunjava i čini ponosnom. Moj dan letenja obuhvata let u helikopteru, gdje sam još u fazi obuke. Počinjemo s pripremom, analizom vremenskih uslova i planom leta. Kao dio obuke, jedan od instruktora je prisutan u helikopteru - priča ova pilotkinja.