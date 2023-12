FHMZ: Danas sunčano, u jutarnjim satima moguća magla

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada može biti magle ili sumaglice. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 11 stepeni.

Vrijeme narednih dana

U petak u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne umjerenu do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku Bosne jutro sunčano sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana postepeno naoblačenje. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeverozapadu Bosne do 11, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana slaba kiša je moguća u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na sjeverozapadu Bosne do 13, a dnevna od 9 do 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period natprosječne topline i ugodnijh biometeoroloških prilika. Tokom prohladnih jutarnjih i večernjih sati, poželjno je posvetiti više pažnje odijevanju. U ostatku dana sa porastom temperatura, sunčanije i ugodnije, prikladno za boravak na otvorenom. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati jačih tegoba.