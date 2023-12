Ministrica Softić-Kadenić za "Avaz" o digitalizaciji i planovima: "Fali ti papir" i čekanje u redu postaju prošlost

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić-Kadenić najavila je da će građani uskoro sve administrativne usluge moći obavljati putem e-portala, koji će zamijeniti sve šaltere, a „Fali ti papir“ i čekanje u redu postat će prošlost. Ministrica Softić-Kadenić govorila je za „Avaz“ o digitalizaciji javnih usluga i u vođenju e-portala te o ciljevima koje planira ostvariti kao ministrica.

Određeni uvjeti

Kako će funkcionirati e-portal?

- E-portal je zamišljen i dizajniran kao centralno upravno mjesto za pružanje usluga građanima digitalnim putem. On će, najjednostavnije rečeno, u završnoj fazi zamijeniti šaltere i papire, na način da će građani moći komunicirati i svoje poslove sa kantonalnim (i općinskim) organima i institucijama obavljati iz udobnosti kućnog doma i preko kompjutera/pametnog telefona u konačnici bez razmjene analognih dokumenata, ili uz maksimalno racionaliziranje i rasterećenje građana i poslovnih subjekata kao korisnika usluga. Građani će moći kreirati svoje korisničke profile na e-portalu, te će tamo imati svoj e-pretinac za direktnu komunikaciju sa javnom upravom. Portal je struktuiran po životnim situacijama poput rođenja djeteta, obrazovanja, sklapanja braka, usluga socijalne zaštite, i slično, u okviru kojih su grupisani zahtjevi i postupci vezani za ove životne faze i događaje. Zamišljen je na način da građanin bira uslugu, a da pri tome ne mora znati u čijoj je to tačno nadležnosti, te da svu dokumentaciju i podatke kojim raspolažu organi javne uprave razmjenjuju ti organi međusobno, takođe elektronskim putem, bez potrebe da građanin pribavlja različite potvrde, uvjerenja i sl.

U te svrhe nastojimo izdejstvovati sporazume o saradnji sa što više institucija, kako bi se omogućila ova vrsta razmjene i saradnje, jer mi sa kantonalnog nivoa možemo pravno obavezati kantonalne i općinske institucije na saradnju, ali ne i više nivoe vlasti. Tu se moramo osloniti na dobrovoljnu saradnju. Olakšavajuća okolnost je da su lokalni i kantonalni nivo najbliži građanima i da se većina komunikacije sa upravom odvija upravo na ovim nivoima vlasti, odakle i treba da krene ovaj zamah.

Kad će javne usluge biti digitalizirane u konačnici?

Nezahvalno je prognozirati i davati precizne vremenske odrednice. Ovo je sigurno dugoročniji proces koji zahtjeva svoje vrijeme jer nisu sve institucije jednako kapacitirane i spremne na ove promjene, a potrebno je i da se steknu određeni uslovi za koje su nadležni viši nivoi vlasti. Ovdje primarno mislim na nadogradnju pravnog okvira vezanog za digitalni potpis i posljedično, njegovu masovniju upotrebu u BiH. Naša je želja da na kraju mandata aktualne vlade, dakle do 2027. godine imamo digitalno transformiran Kanton Sarajevo, na način da su svi postupci dostupni digitalnim putem, ali proces će početi već od 2024. i spektar dostupnih usluga će se postepeno ali kontinuirano širiti.

Koje usluge građani mogu očekivati u prvoj fazi?

- Dinamiku i setove usluga će početkom naredne godine, čim se izglasa budžet Kantona Sarajevo utvrditi Vlada, pa ja ne bih licitirala unaprijed, ali kriteriji za određivanje prioriteta tj. usluga koje će biti pilotirane su da se radi o uslugama koje se masovnije koriste – kako bi što više građana moglo profitirati i biti obuhvaćeno, da se radi o jednostavnijim postupcima koji u većini slučajeva imaju pozitivan ishod, u smislu da nema puno žalbi/prigovora koji podrazumijevaju drugostepene postupke i sl. Svako će ministarstvo/zavod/institucija iz svog djelokruga kandidirati pogodne usluge i postupke koje će selektovati stručno radno tijelo i puštati ih u rad utvrđenom dinamikom. Moja lična želja, a o tome će odlučiti Vlada i stručno tijelo prema zadanim kriterijima, je da se među prvim targetiraju usluge koje ciljaju na studentsku populaciju koja je među digitalno najpismenijom i najradoznalijom i da ove akademske godine studentima omogućimo online upis na fakultete.

Međutim e-portal neće biti mjesto gdje se završavaju samo klasični upravni postupci iz kantonalne (i općinske) nadležnosti, nego je intencija da to bude mjesto komunikacije sa svim sferama javnog života i da već postojeći sistemi, od kojih je zdravstveni sistem među najnaprednijim, budu uvezani na način da građani u svoje e-pretince dobijaju doznake za bolovanje, ljekarske ispričnice za školsku djecu, potvrde iz PIO/MIO, notifikacije o tome da je vrijeme za vakcinaciju/revakcinaciju djeteta, da se zakazuju za ljekarske preglede, dobijaju obavještenja o tome da im ističe lična karta ili vozačka dozvola i sl.

Kvalitetniji život

Šta je motiviralo jednu univerzitetsku profesoricu da s, vjerujemo lagodnije pozicije, prihvati mjesto ministrice pravde i uprave u KS?

- Skoro 20 godina sam gradila svoju akademsku karijeru i to je moje trajno opredjeljenje kojeg se nipošto nisam odrekla. Smatram da sam trenutno u najboljim tj. najproduktivnijim godinama i da mogu i trebam još neposrednije pokušati dati svoj doprinos izgradnji boljeg, pravednijeg, ravnopravnijeg društva i kvalitetnijeg života u BiH. Kao građani koji ovdje žive i grade svoje porodice, odgajaju djecu, imamo jako puno razloga da budemo nezadovoljni i ima jako puno prostora da nam svima bude bolje. Dobila sam priliku da utičem na procese važne za život građana u Kantonu na mjestu na kojem se direktno donose odluke i iskreno, bez lažne skromnosti, smatram da u vladama trebaju sjediti ljudi profila sličnog mom u pogledu stepena obrazovanja i motiva koji ih pokreću. Vjerujem da pravi ljudi na pravim mjestima mogu donijeti promjenu koja je prijeko potrebna.

Digitalna transformacija

Koji su ciljevi koje planirate ostvariti kao ministrica u tekućem mandatu?

- U proteklom periodu je fokus mog djelovanja bio na jačanju integriteta javnog sektora u najširem smislu, i u tom pravcu i nastavljam raditi. Do sad je to postizano primarno bilo kroz set antikorupcijskih propisa, jačanje Ureda za borbu protiv korupcije i osiguranje kvaliteta Kantona Sarajevo pri kojem je uspostavljen niz registara koji su javni sektor u KS učinili daleko transparentnijim, a sve u cilju kvalitetnije i efikasnije usluge građanima. Napori vezani za digitalnu transformaciju javnog sektora slijede isti cilj – efikasnost, transparentnost i bolji kvalitet usluge za građane. S tim u vezi su te aktivnosti potpuno kompatibilne, jer je digitalizacija i moćan antikoruptivni alat. Fokus u tekućem mandatu leži na tome da Ministarstvo pravde i uprave bude institucija koja na centralizovan i sistemski način upravlja procesom digitalne transformacije Kantona Sarajevo, uz operativno-tehničku podršku kantonalnog Zavoda za informatiku i statistiku. To je opredjeljenje koje je strateško i dugoročno i treba da obilježi cijeli mandantni period.

U duhu prethodno navedenog radimo na jačanju participativne demokratije i većeg stepena uključenja građana i zainteresirane javnosti u najširem smislu riječi kroz uspostavljanje efikasnost sistema e– konsultacija tj. javnih rasprava i inicijativa elektronskim putem.

Uz to naravno radimo i niz drugih stvari. Vrlo važan kapitalni projekat u kojem učestvujemo je rekonstrukcija bivšeg KPZ Miljacka i proširenje prostornih kapaciteta Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu. Završetkom radova će se stvoriti uslovi za imenovanja dodatnih sudija i pomoćnog osoblja, a sve u cilju smanjenja zastoja i broja tzv. starih predmeta i ubrzanja sudskog rješavanja, jer je dužina trajanja postupka jedan od osnovnih problema našeg pravosiđa i najizraženiji je upravo na ova dva suda.

Radimo i na pitanjima koja se vezuju za donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i seta pratećih propisa kojim se trebaju implementirati presude Ustavnog suda FBiH i postići usklađivanje zakonima viših nivoa vlasti i međunarodnih akata poput Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Ove aktivnosti se odražavaju u programu rada Ministarstva za 2024. godinu.