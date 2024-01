U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno i vjetrovito sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom.

Tokom dana se očekuje postepeni prestanak padavina.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.