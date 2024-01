Kakvo nas vrijeme očekuje: Sve do 7. januara dominirat će kiša

Tokom prvih 15 dana ove godine, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenim i slabim padavinama.



Prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa FHMZ, uz natprosječnu toplinu sve do 7. januara dominirat će kiša u većini prostora naše zemlje.

- Prodorom hladnije zračne mase, koja će usloviti i značajniju promjenu temperaturnog režima i vrijednosti temperatura zraka očekuju u granicama uobičajenih za ovo doba godine. Kiša će prelaziti u slabu susnježicu i snijeg od 8. januara i zadržat će se do kraja prognoznog perioda - naveo je Krajinović.

Tako će do 7. januara vrijednosti temperatura zraka biti iznad prosječnih za ovaj period i to jutra će biti prohladna sa temperaturama zraka od -3 do 2 stepena Celzijusa na planinama i visoravnima jugozapadne, centralne i istočne Bosne, te od 4 do 9 stepeni Celzijusa u ostalim predjelima Bosne, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni. Danju u Bosni većinom do 14 stepeni , u Hercegovini do 17 stepeni Celzijusa.

- Nešto niže vrijednosti temperature zraka, u granicama prosječnih, očekuju se od 8. januara do kraja prognoznog perioda. Minimalne temperature zraka u Bosni od -5 do 0, u Hercegovini od 1 do 6 stepeni Celzijusa. Maksimalne temperature zraka u Bosni će se kretati do 5 stepeni, a u Hercegovini do 9 stepeni Celzijusa.