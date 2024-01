Irfan Čengić za „Avaz“ o tri ključna projekta: Baščaršijom ne upravlja Općina Stari Grad

- Ova tri projekta su privatne investicije te mi je, kao predstavniku vlasti, nezahvalno govoriti o rokovima. Radovi na ekskluzivnom hotelu su u toku i očekujem skoro otvorenje. Kada je riječ o objektu na Baricama čiji je vlasnik bila „Hidrogradnja“, on je nedavno kupljen od privatnog investitora i Općina će učiniti sve što je s naše strane da se on što prije stavi u funkciju. Treći je - meni najdraži - projekt renoviranja Morića hana, gdje je uvaženi arhitekta Amir Vuk Zec uradio idejni projekt. Na tom prostoru je IZBiH i s naše strane će imati punu podršku ukoliko se odluče ući u taj projekt - kazao je Čengić.

Oduzete nadležnosti

Načelnik posebno naglašava kako je malo ljudi svjesno da Baščaršijom, zonom historijskog urbanog krajolika, Trebevićem i Darivom ne upravlja Općina Stari Grad onako kako se u drugim lokalnim zajednicama upravlja takvim područjima.

- Nizom različitih zakona i propisa nama su uzete nadležnosti i date organima vlasti koji očito nemaju kapaciteta i interesa da se time bave. Tu posebno mislim da Baščaršiju, gdje već tri godine od pokretanja procedure u Parlamentu FBiH Federalno ministarstvo nije uradilo prijedlog regulacionog plana - istakao je Čengić.

Govorio je i o planovima u vezi s turizmom na području općine Stari Grad.

- Mi ćemo provesti niz aktivnosti, u skladu s Federalnom strategijom razvoja turizma. Prije svega, ulaganje u kapitalne projekte, poput ziplinea, u obnovu mnogih objekata i atrakcija, promociju turizma naše općine u drugim državama, organizaciju raznih festivala, koncerata i drugih aktivnosti na ulicama Starog Grada, finansijsku podršku obrtnicima... - rekao je Čengić.

Ništa loše

Irfan Čengić je na otvorenju spomenuo ministra iz Orašja, ističući kako on možda nikada nije bio na Baščaršiji, ali on upravlja svakim objektom na Baščaršiji, aludirajući na to da Baščaršijom treba upravljati Općina Stari Grad.

- Nisam ništa personalno loše mislio o ovom ili bivšem ministru, već sam htio građanima skrenuti pažnju kako naša lokalna zajednica i ljudi koji žive u njoj ili žive od nje nemaju gotovo nikakav utjecaj na lokalno planiranje i urbani razvoj kakav imaju ljudi u drugim lokalnim zajednicama. Mislim da treba kapacitirati Federalno ministarstvo da može odgovoriti zahtjevima koje sobom nose zone poput Baščaršije ili svoje ovlasti spustiti na nivoe vlasti koji imaju kapacitet za to - naglasio je Čengić.