Nikola Nikić, proslavljeni bh. fudbaler i trener, slavi 68. rođendan

Na današnji dan 1956. godine, u Modriči je rođen proslavljeni bosanskohercegovački fudbaler i trener Nikola Nikić.

Karijeru je započeo u Modriči nakon čega je prešao u NK Zvijezdu Gradačac. Godine 1979., prelazi u sarajevski FK Željezničar. U pet sezona provedenih u klubu Nikić je postao jedan od najvažnijih igrača Željezničara zbog svoje brzine i dobrog osjećaja za gol.

Danas je trener NK Bratstvo

Najveći uspjeh u karijeri mu je bilo polufinale Kupa UEFA, 1985. godine, kada je Željezničar pod vodstvom legendarnog trenera Ivice Osima poražen od mađarskog Videotona. Dobre igre iz tog perioda su Nikiću omogućile angažman u Grčkoj.

Najveći trenerski uspjeh mu je uvođenje FK Modriče Maxime u Premijer ligu Bosne i Hercegovine 2003. godine. Nakon toga je preuzeo NK Žepče Limorad i uporedo vodio U-19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Od januara 2007., vodi U-21 reprezentaciju BiH i TOŠK-a iz Tešnja, a 2018. postaje trener gračaničkog NK Bratstvo na kojoj funkciji je i danas.

Pravoslavci slave Božić

Danas je Božić, 25. decembar prema julijanskom kalendaru - vjerska i porodična svečanost posvećena rođenju Sina Božijeg - Isusa Hrista, koju svetkuje većina pravoslavnih crkava. Taj datum je prvi put spomenut kao praznik 336. godine u jednom kalendaru u Rimu.

1610. - Italijanski astronom, matematičar fizičar polihistor i filozof Galileo Galilej (Galilei) otkrio Jupiterove mjesece Io, Evropu, Ganimed i Kalisto.

1652. - Rođen Pavao Ritter Vitezović, hrvatski književnik, historičar, jezičar i izdavač. Zalagao se da osnova hrvatskog pravopisa bude fonetska, odnosno da svaki glas ima svoje, uvijek jednako, slovo. Pokazalo se da je svojim radom bio preteča Ilirskog preporoda. Njegov rukopisni rječnik „Lexicon Latino-Illyricum“ ističe se leksikografskom važnošću.

1785. - Džon Džefris (John Jeffries) i Žan Pjer Blanšar (Jean Pierre Blanchard) prvi preletjeli kanal La Manš balonom punjenim toplim zrakom.

1847. - Rođen književnik Milovan Glišić, jedan od začetnika realizma u srpskoj književnosti. Napisao je tridesetak pripovijedaka, dvije komedije i prevodio je s francuskog i ruskog jezika, uključujući "Rat i mir" Lava Tolstoja. Napoznatija djela: pripovijetke "Glava šećera", "Roga", "Redak zver", "Šilo za ognjilo", "Prva brazda", pozorišni komad "Dva cvancika", komedija "Podvala".

1927. - Uspostavljena redovna transatlantska telefonska veza između Londona i Njujorka.

Rođen Bahrudin Bato Čengić, bh. scenarist i reditelj

1931. – U Maglaju rođen Bahrudin Bato Čengić, bosanskohercegovački scenarist i reditelj. Jedan od predstavnika bosanskohercegovačkog i jugoslavenskog filmskog crnog talasa. Režiju je studirao u Parizu i Beogradu. Tokom agresije na BiH (1992.-1995.) u opkoljenom Sarajevu je snimio više od 1000 minuta materijala, a po završetku rata snimio je dokumentarni film “Mona Lisa iz Sarajeva”. Čengić je bio profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Najpoznatiji filmovi koje je režirao su: “Gluvi barut”, “Pismo – glava” i “Slike iz života udarnika”. Preminuo u Sarajevu, 16. oktobra 2007. godine.

1934. - Rođen Novak Kilibarda, crnogorski književnik i političar, profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Bio je utemeljitelj (1990.) i predsjednik (1990.–2000.) Narodne stranke Crne Gore, te potpredsjednik Vlade Crne Gore. Preminuo je u Podgorici 23. maja 2023. godine.

1941. - Umro Robert Bejden-Pouel (Baden-Powell), britanski oficir, osnivač izviđačkog (skautskog) pokreta u svijetu. Godine 1907., organizirao je pokusni kamp za 20-ak dječaka na otočiću Braunsi u Engleskoj, te napisao knjigu „Izviđaštvo za dječake“, a 1910. godine je osnovao ženski skautski pokret i u potpunosti se posvetio skautizmu.

1941. - Rođen Džon E. Voker (John E. Walker), engleski hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, 1997. godine.

Umro srbijanski naučnik svjetskog glasa Nikola Tesla

1943. - Umro srbijanski naučnik svjetskog glasa Nikola Tesla, tvorac "novog tehničkog poretka", čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Pronašao je obrtno magnetno polje, trofazni sistem prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radio-tehnike, bežične telegrafije i radara.

1944. - Rođen akademik Rifat Hadžiselimović, bosanskohercegovački genetičar. Djelovao je kao aktivni član Antropološkog društva Jugoslavije, a osnivač je i član Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini. Godine 2013., izabran je u zvanje emeritusa i djeluje kao naučni savjetnik u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti postao je 2018. godine.

1946. - Rođen Rifet Bahtijaragić, bosanskohercegovački književnik. U Kanadi je napisao roman "Bosanski bumerang", zbirku poezije "Oči u hladnom nebu", izdatu na bosanskom i engleskom jeziku, zbirku poezije i eseja "Tragovi" i historijski roman "U oluji vremena". Poezija Rifeta Bahtijaragića uključena je u „Antologiju krajiških pjesnika“, izdatu u Bihaću, te „Anthology of International Poetry, Snow Press“, izdatu u Kanadi, a njegove pripovijetke u zbirku priča bosanskohercegovačkih pisaca u svijetu "Priče", objavljenu u Belgiji. Godine 2012., izdavačka kuća "Publish America" izdala je Rifetov roman "Blood in the Eyes". Bahtijaragić živi i radi u Vankuveru, u Kanadi.

Slobodan Janjuš "Čobo", bivši bh. fudbalski golman, slavi 72. rođendan

1952. - Slobodan Janjuš "Čobo", bivši bosanskohercegovački fudbalski golman, slavi 72. rođendan. Janjuš je karijeru započeo u Željezničaru, a već kao dvadesetogodišnjak bio je prvi golman šampionske generacije tima s Grbavice čime je skrenuo pažnju cijele jugoslavenske sportske javnosti. Nakon odlaska iz Željezničara, Janjuš je čuvao mreže Vojvodine i piroćanskog Radničkog te FK Sarajeva čiji je dres nosio u 122 zvanične utakmice, a uspio se jedanput upisati i u listu strijelaca.

1956. - Rođen Miladin Šobić, crnogorski kantautor i jedan od najvećih kantautora na prostorima bivše Jugoslavije. Njegove najpoznatije pjesme su: "Đon", "Od druga do druga", "Opet krivi tip", "Svetozara Markovića 39"... Nakon što je snimio treći album naziva „Barutana ljubavi“, zbog porodične tragedije Šobić napušta muziku, a taj album nikada nije izdao.

1964. - Američki glumac Nikolas Kejdž (Nicolas Cage) proslavlja 60. rođendan. Dobitnik je Oskara za najbolju glavnu ulogu u filmu „Napuštajući Las Vegas“. Režirao je film „Sonny“, ali je više uspjeha imao u producentskom radu. „Sjena vampira“ bio je prvi film koji je producirala njegova kompanija „Saturn Films“, koji je bio nominiran i za Oskara.

1984. - Umro francuski fizičar i akademik Alfred Kastler, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, 1966. godine. Otkrio je i razvio optičke metode izučavanja Hercovih rezonanci u atomima, a njegov rad je od ključnog značaja za razvoj lasera.

Rođen Luis Hamilton, britanski vozač Formule 1

1985. - Rođen Luis Hamilton (Lewis), britanski vozač Formule 1, koji se trenutno takmiči za tim „Mercedes“. Godine 2007., debitovao je na Svjetskom prvenstvu Formule 1 za tim „McLaren“, te prve sezone osvojio titulu viceprvaka, a sljedeće, 2008., osvojio je prvu šampionsku titulu. Hamilton je vlasnik mnogih rekorda u Formuli 1, uključujući one s najviše pobjeda (103), najviše pole positiona (103) i najviše postolja (192), dok rekord od sedam osvojenih titula svjetskog prvaka dijeli s Mihaelom Šumaherom (Michael Schumacher).

1998. - Umro Vladimir Prelog, hrvatsko-švicarski hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, 1975. godine. Fokus zanimanje bila mu je stereohemija molekula. Uveo je naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture steroida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve.