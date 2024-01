Mijatović o zastrašivanju povratnika u RS: Ološi, Božić je, ima li šta ljudsko u vama!?

Vojin Mijatović , zamjenik premijera Vlade FBiH i ministar razvoja, preduzetništva i obrta FBiH, oglasio se nakon što jučerašnjih provokacija bošnjačkih povratnika u Vlasenici.



- Ni današnji dan ne može proći bez da sramotite sopstveni narod i ne iživljavate se na slabijima i malobrojnijima. Jel to srpstvo, jel to pravoslavlje, jel to hrišćanstvo? Fuj sramoto ljudska! - napisao je Mijatović.

Pozvao je bezbjednosne institucije da reaguju i zaštite povratnike bez odlaganja.

- Ja se lično izvinjavam svim ljudima koje su uznemirile ovakve nemile scene, suosjećam sa vama i budite sigurni, takvi podjednako mrze i mene i vas, ali takvi nisu sav srpski narod! Ološi Božić je, ima li šta ljudsko u vama?! - poručio je Mijatović.