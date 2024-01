Snijeg prekrio Bjelašnicu, Jahorinu i Vlašić: Stiže hladnije vrijeme

U našu domovinu došao je osjetno hladniji zrak koji je donio kišne padavine i niže temperature pa je tako snijeg je prekrio bh. planine Vlašić, Jahorinu i Bjelašnicu.

Ovo je obradovalo ljubitelje skijanja koji su odmah pohrlili da uživaju u zimskoj idili.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na planinama je zabilježen snijeg. Prema kraju dana ili tokom noći u Bosni se očekuje susnjažica i snijeg.

Temperature zraka u 13 sati (°C): Bjelašnica -3; Bihać, Ivan Sedlo 3; Banja Luka 4; Bugojno, Sokolac 5; Doboj, Livno, Sarajevo, Srebrenica 6; Gradačac, Tuzla 7; Zenica 8; Široki Brijeg 10; Mostar, Trebinje 12; Neum 13;

Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni. Na jugu Hercegovine povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 2, a u Hercegovini od 6 do 11 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 0 °C.