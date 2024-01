Milatović ima jasan stav: Pozvan sam na proslavu dana RS, ali neću ići

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je danas kako sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem ima "institucionalne odnose", a ponovio je da neće ići na obilježavanje neustavnog dana RS 9. januara.

Državna politika

- Sjećate li se mojih izjava kada sam smatrao da se što se tiče izbora u Crnoj Gori pitaju građani Crne Gore, a ne nikako bilo ko iz Beograda, Brisela ili Vašingtona?

Isto tako ja zaista ne bih trenutno komentarisao gospodina Vučića. Više puta sam rekao da je gospodin Vučić predsjednik Republike Srbije i mi imamo institucionalni odnos dva predsjednika koja su na čelu dvije susjedne države - rekao je Milatović za crnogorske "Vijesti".



On je istakao kako je dobio poziv na proslavu neustavnog dana RS, ali je ponovio kako neće ići.

- Znate moj stav koji se tiče cjelovitosti Bosne i Hercegovine, to je naša državna politika, to je i moj stav - poručio je Milatović.

Tokom razgovora za "Vijesti" Milatović je rekao kako se snažno zalaže i vjeruje u sekularnu državu Crnu Goru, zemlju gdje je jasno podijeljena državna i crkvena vlast.

- To je moj stav. To jesam li ja vjernik ili nisam vjernik je pitanje moje, to je moje lično osjećanje - izjavio je on.



Jasan stav

Kazao je kako misli da su građani stekli utisak o njemu da nije osoba koja vjeruje "slijepo".

- Kršten sam u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Mislim da Mitropolija kao dio Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uživa veliko povjerenje građana i ja tu činjenicu poštujem - izjavio je Milatović.



Upitan treba li Crna Gora postati država konstitutivnih naroda ili da ostane sekularna i građanska država, Milatović je odgovorio:

- Apsolutno sam posvećen Crnoj Gori kao zemlji koja je utemeljena na antifašizmu. Više puta sam govorio i o žrtvi koju je moja porodica dala u borbi protiv fašizma i nacizma.

Posvećen sam Crnoj Gori kao sekularnoj državi, gdje je jasna razdvojenost države i crkve, kao građanskoj državi, gdje je građanin taj koji je nosilac suvereniteta, bez obzira je li taj građanin po nacionalnom opredjeljenju Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman, Hrvat, Albanac ili Rom.