FHMZ: Danas oblačno sa kišom i snijegom

U našoj zemlji danas se očekuje oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni. Na jugu Hercegovine povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 2, a u Hercegovini od 6 do 11 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 0 stepeni.

Postepeno razvedravanje

U utorak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom u Bosni. U Hercegovini tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -6 do 0, na jugu od 2 do 10 stepeni.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -9 do -3, na jugu do 3, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Mada će padavine tokom dana postepeno slabiti, osjetno niže temperature, uz veći sadržaj vlage u zraku i pojačan osjet hladnoće, uzrokovat će probleme hroničnim bolesnicima, ponajviše osobama sa plućnim i kardiovaskularnim problemima. Tmurno vrijeme, također će loše djelovati i na raspoloženje većine populacije. Neophodno je povesti računa o prikladnom odijevanju, umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti.