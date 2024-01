FHMZ: Danas oblačno s kišom, u pojedinim krajevima se očekuje snijeg

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Bosni, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. U Hercegovini lokalno slaba kiša u jutarnjim satima. Prema kraju dana u Krajini se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg, a tokom noći postepeno i u ostatku Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Tokom noći kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 8 stepeni.

Trodnevna prognoza

U ponedjeljak 08.01.2024., oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Bosni. Na jugu Hercegovine povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 2, a u Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

U utorak 09.01.2024., pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom u Bosni. U Hercegovini tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 5, a dnevna od -4 do 2, na jugu do 10 stepeni.

Biometerološka prognoza

Biometeorološka prognoza je loša. Promjena vremena praćena padavinama postepeno će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu, te uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Opšta slika dodatno će se pogoršati sa poslijepodnevnim i noćnim satima, obzirom da će, nakon neuobičajeno toplog perioda, doći do osjetnog pada temperatura koje će biti prikladnije ovom dijelu godine. Poželjno je reducirati aktivnosti i posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura prilikom boravka na otvorenom.