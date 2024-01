Bakir Krajinović: Padavine tokom dana slabe, vjetar će pogoršati osjet hladnoće

U našoj zemlji danas se očekuje oblačno vrijeme, snijeg u Bosni, a slaba i povremena kiša na jugu Hercegovine. Ovo je za portal „Avaz“ kazao meteorolog Bakir Krajinović.

- Snijeg jutros dočekao građane širom Bosne. Očekivana temperatura zraka u Bosni od minus 4 do 2, a u Hercegovini od 6 do 11 stepeni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni pogoršavat će osjet hladnoće. S tim u vezi i biometeorološke prilike su nepovoljne – naveo je Krajinović.

Mada će, dodaje, padavine tokom dana postepeno slabiti, osjetno niže temperature, uz veći sadržaj vlage u zraku i pojačan osjet hladnoće, uzrokovat će probleme hroničnim bolesnicima, ponajviše osobama sa plućnim i kardiovaskularnim problemima.

- Tmurno vrijeme, također će loše djelovati i na raspoloženje većine populacije. Neophodno je povesti računa o prikladnom odijevanju, umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti. U utorak, pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom u Bosni – kazao je Krajinović.