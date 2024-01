Pravni ekspert Asim Crnalić za "Avaz": Proslava 9. januara je krivično djelo!

Neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH je krivično djelo i to se odnosi i na proslavu 9. januara, izjavio je za “Avaz” pravni ekspert, poznati sarajevski advokat i bivši dugogodišnji član VSTV-a BiH Asim Crnalić.



Sve ignoriraju

Obilježavanje 9. januara - dana RS, koji je Ustavni sud proglasio diskriminatornim i neustavnim, počinje danas, a centralni događaj najavljen je za utorak, kada će na Trgu Krajine u Banjoj Luci biti održan defile.

- Zakonodavna, izvršna i sudska vlast u Republici Srpskoj ignoriraju odluku Ustavnog suda BiH, a Tužilaštvu BiH nedostaje odlučnost za zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine - ističe Crnalić.

Istovremeno traju i pokušaji da iz Ustavnog suda BiH budu protjerane strane sudije, pa vlasti entiteta RS odbijaju imenovati dvoje sudija prije nego što bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu koji bi to omogućio.

Tri politike

Crnalić ukazuje da vlast u RS očekuje politički profit iz takvog stava.

- Javnosti je poznato da u Ustavnom sudu BiH trenutno nedostaje troje sudija. Uskoro će sutkinja Palavrić u mirovinu, pa će Ustavni sud “spasti” na pet sudija, od kojih su troje stranci. Za ovakvo stanje krive su sve tri nacionalne politike. Istina, neke su “krivlje”, ali to ne amnestira one koji su manje krivi. Onaj koji propušta koristiti svoje pravo (izbora sudija, op.a.) snosi posljedice tog postupka. To znači da su neosnovani svi prigovori da Srba nema u Ustavnom sudu BiH. Sve je to suludo i vodi propasti države. Isključivost, čija god bila, ne može donijeti nikakvo dobro - ističe Crnalić.

Teško bez stranaca

Podsjeća da će strane sudije jednog dana morati otići iz Ustavnog suda BiH.

- U Evropsku uniju ne možemo biti primljeni sa stranim sudijama u Ustavnom sudu, ali trenutno bez stranaca ne možemo, jer nismo razumni ljudi - zaključuje pravni ekspert Asim Crnalić.