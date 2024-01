Miro Kovač: Svijet neće dopustiti otcjepljenje RS, aktivirat će se Amerikanci

Miro Kovač bivši ambasador Hrvatske u Njemačkoj i bivši ministar vanjskih poslova za N1 je komentirao političke aktualnosti u svijetu i regiji. Dotakao se i preleta američkih F-16 iznad RS kao i poteza Milorada Dodika



Silom će se zaustaviti

- Milorad Dodik je dobio jasnu poruku. Amerikanci neće ići rušiti RS jer je to Dejton, no sve što bi dovelo u pitanje ustroj i odvajanje ne dolazi u obzir. Ima ljudi koji kažu da je Dodik sve pripremio za otcjepljenje, ja prihvaćam tu mogućnost. Ako bi se to dogodilo, onda će intervenirati svijet i to se neće dopustiti.



Aktivirat će se Amerikanci i međunarodne snage. To će se silom zaustaviti. Vladimir Putin i Rusija tad ne bi učinili ništa jer nemaju za to kapaciteta. To im je predaleko i imaju neke svoje brige. Prioritet su im Arktik i fosilna goriva na Arktiku.

Oštro djelovanje

U slučaju separacije međunarodna zajednica bi reagirala vrlo oštro, a to je i u interesu Hrvatske. Hrvatska bi trebala biti najveći zagovaratelj oštrog djelovanja jer bi bio ugrožen vitalni nacionalni interes. Imamo obvezu štititi neovisnost BiH - rekao je Kovač.

Milorad Dodik predsjednik RS, podsjećamo, u svojim je posljednjim istupima naglašavao da će RS proglasiti nezavisnost ukoliko visoki predstavnim nametne zakone o imovini.