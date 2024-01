Amila Gadžun nakon što je prekinuto ročište: Teško je svaki put dolaziti ovdje, bit će pravde ako Bog da

Ročište u predmetu "Džena Gadžun" danas je nastavljeno u Kantonalnom sudu u Sarajevu unakrsnim ispitivanjem majke preminule djevojčice Amile.



Ali, nakon određenog vremena, Alen Nakić, advokat optuženog Suada Rožajca, zatražio je prekid i izuzeće tužioca.

Nakon prekida ročišta, medijima se obratila Amila Gadžun.

- Većina pitanja mi nije bila jasna, jer su to pitanja nekada šta se dešavalo po samom rođenju Džene. To je bilo 2019. godine. Koliko godina je već prošlo, ne mogu se ja više sjetiti svake njene prehlade kao što me advokat pitao. To su bile prehladice što je normalno kod male djece. Teško je svaki put dolaziti ovdje. Ovo je dosta psihički naporno za nas, za našu djecu. Mi smo spremni koliko god bude potrebe da dolazimo na suđenja da bi dobili pravdu za svoje dijete. Nadamo se, ako Bog da biti će pravde - rekla je Gadžun.