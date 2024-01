Obustavlja se disciplinski postupak protiv sudije Branka Perića

Zbog odlaska u penziju, sudiji Suda BiH Branku Periću obustavlja se disciplinski postupak jer ne postoji zakonska mogućnost vođenja ovakvog postupka protiv nosioca pravosudne funkcije kojem je utvrđen prestanak mandata, saznaje "Detektor".

Ured disciplinskog tužioca je protiv sudije Perića formirao predmet po službenoj dužnosti nakon izricanja prvostepene presude u predmetu “Respiratori”, a kasnije je protiv njega podignuta disciplinska tužba.

Perić dobio odluku VSTV-a

U međuvremenu, Disciplinska komisija vratila je tužbu Uredu na doradu zbog utvrđenog propusta nenavođenja činjeničnog opisa prekršaja u jednoj od tačaka koja se odnosi na neblagovremeno i neefikasno postupanje u donošenju odluke, na koji je ukazao Perić.

Ročište u ovom postupku je trebalo da se održi početkom novembra, ali je odgođeno za sredinu decembra 2023. i tada je sudija Perić naveo da odlazi u penziju i da ima interes da se završi ovaj postupak.

Perić je za "Detektor" potvrdio da je dobio odluku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da mu prestaje mandat sudije zbog odlaska u penziju, u koju je Detektor imao uvid.

- Ako sudija ode u penziju, obustavljaju se svi postupci. Barem je do sada bila takva praksa i mislim da će to i sada primijeniti. Nema logike, ne mogu izreći bilo koju mjeru u odnosu na mene kao sudiju. Dakle, nema osnov za disciplinski postupak, odnosno disciplinsku odgovornost. Ne mogu izreći mjeru da mi prestaje radni odnos jer je on prestao, ne mogu mi odbijati od plate, ja ne primam više platu kao sudija - pojašnjava Perić.

Kaže da nije dobio nikakvu informaciju o disciplinskom postupku protiv njega.

Perić navodi da ima interes da se vodi postupak i poslije njegovog razrješenja i dodaje da je njegov postupak počeo u septembru prošle godine i da su se ročišta održavala svaki dan ne bi se mogao okončati “s obzirom na njihovu dosadašnju praksu i da po godinu dana vode disciplinske postupke”.

Utvrđivanje disciplinske odgovornosti

- Zamislite, disciplinska komisija zna da ja idem u penziju i zakazuju nastavak disciplinskog postupka za 30. januar. Disciplinski postupci se planiraju unaprijed i mogli su da bar pokušaju da se to okonča. Vidjeli ste kako je to otkazivano, mjesec dana od ročišta do ročišta - kaže Perić.

Iz VSTV-a su za "Detektor" ranije odgovorili da će za sudiju Periću, zbog odlaska u penziju, biti donesena odluka Prvostepene disciplinske komisije o obustavljanju disciplinskog posupka.

- Ne postoji zakonska mogućnost da se vodi postupak nosiocu pravosudne funkcije kojem je utvrđen prestanak mandata - naveli su iz Vijeća.

Prema njihovim riječima, Prvostepena disciplinska komisija je aktivno postupala u ovom predmetu te zakazivala i održavala ročišta. Podsjetili su da je tužba iz maja 2023. godine, a njena dopuna iz jula 2023. godine.

Na upit je li se predmet mogao okončati do Perićevog odlaska u penziju, iz Vijeća su odgovorili da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, u sva tri stepena, mora okončati u roku od godinu od dana podnošenja zvanične tužbe disciplinskoj komisiji, osim ukoliko se ne utvrdi razlog koji produženje tog roka čini opravdanim.

Bivši glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić za "Detektor" pojašnjava da, ukoliko sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ode u penziju, ne može se izreći nijedna sankcija.

- Većina tih sankcija se ne može izreći, on više ne prima platu, nema udaljenja, nema prebacivanja s radnog mjesta. Ne možete penzioneru izreći opomenu. Nema izričite odredbe, ali jednostavno gubi smisao. Ne znam kakva će odluka biti, ali nema tog postupka više - navodi Murtezić.

S obzirom na to da već nekoliko mjeseci prije Perićevog prestanka mandata traje disciplinski postupak, Murtezić kaže da se on teoretski mogao okončati. Pojašnjava da je uobičajno da prvostepeni postupak traje tri do četiri mjeseci, ali da poslije toga postoje mogućnosti za žalbe Drugostepenoj komisiji i Vijeću, kao trećem stepenu.

Izdvojeno mišljenje

Disciplinskom tužbom Periću se na teret stavlja prekršaj “donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenja pravila postupka“ zbog izdvojenog mišljenja koje je iznio prilikom objavljivanja presude u predmetu “Fadil Novalić i ostali“.

Tužba ga tereti i za ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva, zbog saopćenja u kojem tvrdi da ga “tužilačko-medijska mafija želi i krivično sankcionirati zbog iznošenja mišljenja”.

Damjan Ožegović iz "Transparency Internationala" kaže da bez obzira na ovakvo stanje, upitno je kakav bi efekt imala disciplinska sankcija nekome ko odlazi u penziju i kada bi bio sankcionisan neposredno pred prestanak funkcije, osim eventualno moralne satisfakcije.

On je mišljenja da su disciplinske mjere takve da ne ostavljaju značajnije posljedice, pa tako pismena ili javna opomena ili smanjenje plate na period do jedne godine, ili bilo koja druga mjera ne bi bila od posebnog kažnjavajućeg značaja za lice na koje se odnosi, ukoliko neposredno nakon nje tom licu prestaje funkcija.

- VSTS bi trebalo da bude korektivni faktor, ali mi zaista ne vidimo da on to jeste, a u prethodnom periodu smo bili svjedoci vrlo ozbiljnih disciplinskih prekršaja za koje su izrečene minorne kazne - kaže Ožegović.

Veliki broj obustavljenih postupaka

Ranije je "Detektor" pisao o obustavljanju disciplinskih postupaka sudija zbog njihovog odlaska u penziju, što je pokrenulo pitanje o efikasnosti ovih postupaka.

Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić Nadarević, na konferenciji 5. oktobra, kazala je da postoji veliki broj obustavljenih postupaka, te da su glavni razlozi za to odlazak u penziju ili ukoliko nosioci pravosudnih funkcija budu pravosnažno osuđeni za krivična djela i budu razriješeni dužnosti.

- Međutim, ono o čemu bi se moglo razmisliti jeste samo prihvatanje podnesenih zahtjeva za prestanak mandata - navela je Kurspahić Nadarević.

Iz Misije OSCE-a smatraju da, kao osnovni princip prava na fer suđenje i vladavinu prava, pravovremeno i konačno okončanje svih disciplinskih postupaka je od suštinskog značaja ne samo za one koji su direktno uključeni nego i u smislu očuvanja vjerodostojnosti i efektivnosti pravosudnog sistema u cjelini.