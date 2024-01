Advokatica porodice Gadžun: Najvažnije je da roditelji Džene završe svoje svjedočenje

Advokatica porodice Gadžun, Sabina Kadrić, obratila se medijima nakon današnjeg ročišta u predmetu "Džena Gadžun".

- Ponavljala su se pitanja. To je kolega naveo prilikom obrazloženja o stilu svojih pitanja u sudu. Amila je prilikom prošlog suđenja kazala da je Džena bila zdravo dijete, osim tog problema s očnim kapkom i on je danas sa svojim pitanjima htio da dokaže i pokaže da to nije baš tako bilo, da je bila dijete koje je sklono prehladama, virozama stomačnim. Naravno, vidjeli ste da se ovo prekinulo i da je podnesen zahtjev za izuzeće postupajućih tužiteljica i ovakvu dinamiku i stil ispitivanja mi možemo očekivati. To nije ništa nama iznenađujuće. Ono što je najvažnije nama jeste kada su u pitanju svjedoci Amila i Muris Gadžun, da oni završe svoje svjedočenje i da izađu iz ove sudnice na svojim nogama i da se vrate svojoj djeci. Oni imaju troje djece. Ovo je veliki i iscrpljujući stres. Evo tri dana Amila je na pripremama kod psihologa. Ponovo nas to čeka naredne sedmice i to nam je ono najvažnije. Vidite da ona ima problema s prisjećanjem nekih stvari, jer to je sve jako teško – rekla je advokatica Kadrić.