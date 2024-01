Burne reakcije na oglašavanje Hota-Muminović: Bolje bi bilo da nisu ništa rekli nego što su medijima poslali ovako sklepano saopćenje!

Javnost sazlužuje suvisle jasne rečenice i odgovore na jednostavna pitanja: Zašto polazimo od postnormalnih vremena, zašto SAFER učenje, gdje je tačno u odnosu na aktuelnu kantonalnu reformu, zašto je tekst loše napisan, zašto je pozitivna psihologija u osnovi kreiranja “karaktera i vrlina učenika, i to u interpretaciji Aide Tule, gdje je Univerzitet u Sarajevu, gdje je obrazovna zajednica, gdje su druge međunarodne organizacije koje godinama podržavaju poboljšanje kvaliteta obrazovanja u Sarajevu i BiH - rekao je Ibrahimović za portal "Avaza“.

Potom je analizirao neke segmente saopćenja.

- Iako u uvodu svog saopćenja neko iz Ministarstva piše da je ''u javnom prostoru iznesen veliki broj netačnih informacija i neosnovanih optužbi”, uzalud je traganje za tim brojnim netačnostima i neosnovanim optužbama. Ministarstvo samo sebi proturiječi: U saopćenju Ministarstva 'U susret SAFER učenju' (engl. SAFER – sigurnije) nije nova reforma, nije “novi način podučavanja”, nije strategija, niti zamjena za kurikularnu reformu. 'U susret SAFER učenju' je koncept s preporukama koje se mogu koristiti, dorađivati i prilagođavati kontekstu i potrebama obrazovne reforme.”

U SAFER dokumentu, pak, na strani 25. autori pišu: “Ovi koncepti koji znače SIGURNIJI (SAFER: Sustainability, Awarenes, Futures literacy, Ethics, Resilience) put ka obrazovanju i društvu koje uči, ključni su za uspješnu navigaciju u postnormalnim vremenima. Svaki element je važan zasebno. Međutim, istinski inovativan put ka reformi i budućnosti nastaje kad se spoje svi elementi u jednu integrisanu cjelinu.” Dakle, neko ne govori istinu – ili saopćenje Ministarstva ili dokument Ministarstva. Od svih brojnih prigovora saopćenje se detaljnije bavi samo jednim – da SAFER nigdje ne dovodi do odstupanja od sekularnog obrazovanja.

U dokumentu postoji naglašavanje obrazovne historije obrazovanja Sarajeva kroz samo jednu – vjersku islamsku – obrazovnu instituciju i u dokumentu se govori o nekakvom sukobu sekularnog i religijskog obrazovanja koji valja prevazići. No sumnja ne proizlazi toliko iz samog SAFER teksta, nego iz onoga čime se autori dokumenta bave u svojim radovima, posebno Serdar i njegov Centar za postnormalne politike i futurističke studije (a na internetskoj stranici Centra doslovno se kaže: Centar za postnormalne politike i futurističke studije je međunarodna istraživačka i konsultantska mreža koja promovira pismenost u budućnosti s posebnim fokusom na marginalizirane narode i muslimanska društva. Dakle, saopćenjem Ministarstvo obmanjuje javnost. I to bi bilo to.

Da zaključim: bolje bi bilo da iz Ministarstva nisu ništa rekli nego što su medijima poslali ovako sklepano saopćenje - dodao je Ibrahimović za portal "Avaza“.

Ovo je tragikomično

Enita Nakaš (Naša stranka), vanjska, odnosno ekspertska članica Komisije za obrazovanje Kantona Sarajevo, također je reagirala. Kaže da ne može da vjeruje da će ovo proći bez javnog obraćanja ministrice.

- Po meni je nevjerovatno da će se neko obratiti medijima na način pisanog saopćenja bez žive riječi, prije svega zbog toga što niko od javnosti nije dobio neku konkretnu živu riječ, konkretno o tome šta je ovaj dokument.

Ovaj dokument se na nekim i portalima i vijestima predstavlja različito. Negdje je on strateški dokument, negdje je on plan razvoja, negdje je okvir za razvoj. Nikad niko se javnosti nije obratio da se kaže šta je ovaj dokument. Šta god da je dokument SAFER prema strategiji razvoja Kantona Sarajevo morala je biti uključena javnost - kaže profesorica Nakaš.

Komentirajući današnje saopćenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje, profesorica Nakaš kaže da je tragikomično da se u početku samog saopćenja ministrica obraća "medijima“.

- Prvo se piše kao "safer“, što znači "sigurnije“, a onda "safer“ postaje akronim, gdje se doslovce ovo „S“ – piše bezbjednost. Ako ćemo koristiti riječ kao "safer“ (na engleskom kao "sigurnost“), onda se držimo toga da akronim na engleskom jeziku ima značenje sigurnost i kao takav mi doživljavamo sigurnije obrazovanje ili, ako žele da mu je to akronim, ja želim da akronim bude na mom jeziku.

Ne mogu da vjerujem da će ovo proći bez nekog javnog obraćanja, jedino javno i zvanični stav ministrice može praktično otkloniti bilo kakve dileme, ali u svakom slučaju ja ću opet ponoviti, dokument ne može služiti ničemu. Ovo se može koristiti kao odličan scenarij kako razraditi budućnost - kazala je profesorica Nakaš.

Na kraju je dodala da u tekstovima "Dnevnog avaza“ nije vidjela govor mržnje.

- Ono što ja vidim, jeste uzrujana javnost o pitanju toga kakvi se dokumenti donose i čemu služe. Neozbiljno je, u najmanju ruku, na ovakav način se obratiti javnosti - kazala je profesorica Nakaš za "Avaz“.

"Bahato, bezobrazno, neuko...“

Nedim Krajišnik, izvršni direktor Centra obrazovnih inicijativa "Step by step“, komentirao je za "Avaz" saopćenje ministrice Hota-Muminović.

- Zaista smatram da je gotovo ponižavajuće saopćenje Ministarstva, koje mi daje za pravo da se pitam da li su uopšte dovoljno hrabri, kompetentni i spremni da stanu pred javnosti i objasne.

Stičem dojam kao da je čitav sistem uhvaćen u “laži” i isprobanim metodama diskreditacije i šutnje mole se da nekako dan prođe. Dopis odiše bahatošću, neukošću i opetovano javnostima dostavlja iste odgovore bez suštinskih odgovora.

To je također antidemokratski i nije u duhu smislenog i konstruktivnog dijaloga. Također je ponižavajuće prema svima, smatrajući nas laicima koji kao ne razumiju o čemu je riječ. Takav paternistički odnos koji se protivi svim zdravorazumskim i demokratskim principima mora biti kažnjen na najstrožiji način. Obrazovanje je prevelika stvar da bi bila u sujetnim i nekompetentnim rukama - rekao je Krajišnik za portal "Avaza".