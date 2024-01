Zorana Zoranović iz Modriče oživljava ručni rad: Ljubav utkana u vezene niti na đerđefu

Dodala je da je vrlo brzo počela i sama izrađivati radove i da je ispočetka to bio samo ravni šav, što je najlakše uraditi.

- Što se tiče veza i pletenja, ta priča traje od moje pete godine. Gledala sam baku kako radi te me ponijela znatiželja da i ja probam. Odmah mi se svidjelo kako to izgleda, kao i sam proces izrade. Ona je stvarno imala strpljenja i pokazala mi je sve što sam htjela da vidim i naučim - započela je svoju priču.

Zorana Zoranović (23) iz Modriče po zanimanju je fizioterapeutkinja, ali radi kao kozmetičarka. Ono što je zanimljivo u vezi s ovom mladom djevojkom jeste to što se u ovo moderno doba ona trudi sačuvati stari zanat od zaborava te uveseljava svoje kupce predivnim đerđefima.

Također je objasnila da je sve počelo s izradom dekica, ali joj je u toj izradi nedostajalo kreativnosti, s obzirom na to da je proces veoma jednostavan. Onda je počela da veze i, kako kaže, prvo što je uradila bila je slika Pariza s tulipanima.

- Potom sam počela objavljivati na svom Instagram profilu „Svijet pod konac“. Ispočetka je išlo vrlo sporo, bilo je veoma malo narudžbi jer uglavnom ljudi nisu znali šta je to što ja radim, međutim, sada se ta svijest malo promijenila i, iako mi je to hobi uz moj redovni posao, počela sam od njega i da zarađujem. Potražnja je postala puno veća jer je u pitanju neobičan ručni rad i mnogima se sviđa upravo to - objasnila je Zoranović.

Vrijednost rada

Što se tiče toga koliko ljudi cijene ručni rad, tu je mišljenje podijeljeno. Kako navodi, imala je situaciju gdje se morala uvjeravati s mušterijom koja je smatrala da je cijena preniska i insistirala na tome da plati više, a, također, nekima je njen rad preskup i to je sasvim normalno.

- Ako ću pričati realno, ja svoj rad nikad ne mogu naplatiti onoliko koliko vrijedi - dodala je.