Ambasador Marfi: Ironično je da Dodik voli govoriti o legitimnosti Šmita

Zaoštrava se na relaciji Amerika-Jemen, kažu moglo bi pući između Somalije i Etijopije, novi predsjednik Tajvana mogao bi podići tenzije između Pekinga i Taipeija, Turska je sinoć napala ciljeve u Iraku i Siriji, ne smiruje se u Gazi, ne smiruje se u Ukrajini. Za nas u BiH napetost je postala svakodnevnica. Dodik iz RS stalno prijeti i budi duhove prošlosti. Amerika mu poručuje ništa od toga. Ekskluzivno o tome je govorio američki ambasador Majkl Marfi (Michael Murphy), u emisiji "7PLUS" Hayat TV.

- Bila je čast i privilegija što me predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) izabrao da budem ovdje ambasador SAD. Sjajno je da vam predsjednik oda priznanje za posao koji radite. Opet ću reći, volim ovu zemlju i njene ljude. Vjerujemo u našu politiku ovdje, a to je da vaša zemlja napreduje ka integraciji u EU. Zbog toga je za mene veće uživanje da radim taj posao i zaista cijenim to priznanje i tu čast – rekao je Marfi.

Proslava neustavnog dana RS

Svjedoci smo još jedne proslave neustavnog dana bh. entiteta RS koja je iza nas. Ustavni sud je rekao da se to ne može obilježavati 9. januara. Ni ovoga puta to nije ispoštovano. O tome da li očekuje neku reakciju Tužilaštva BiH, Marfi je kazao da je razumno da građani ove zemlje očekuju da institucije za provedbu zakona istraže navodne krivične aktivnosti i kazne one koji su prekršili zakone jer nisu djelovali u skladu sa zakonom.

- Jasno je da proslava dana RS, 9. januara, jeste neustavna. Ustavni sud je izdao presudu prije nekoliko godina. Sud nije rekao da se dan RS ne može slaviti sam po sebi, nego specifično u vezi sa tim datumom. To je prvo što sam želio čuti. Drugo što želim čuti jeste Ustav BiH, Član 3 je vrlo jasan. Svi entiteti, dakle oba entiteta, obavezni su da rade u skladu sa odlukama institucije BiH, što uključuje konačne obvezujuće presude Ustavnog suda, bez obzira da li im se sviđaju ili ne. To je vladavina zakona. To su činjenice. To je zakon. O tome se radi. Ne radi se o nečijem mišljenju. Jedno od prvih puta kada smo izdali sankcije za Dodika jeste baš zbog toga što je prekršio presudu Ustavnog suda BiH u vezi sa ovim praznikom. U svim zemljama postoje glavni tužioci, glavni službenici u provedbi zakona. Vaše očekivanje kao građanina jeste da se provodi vladavina zakona – ističe Marfi.



Uoči same proslave 9. januara, imali smo situacije da je ugrožena sigurnost, određeni napadi na povratnike, Bošnjake u entitetu RS. Dodik i mimo 9. januara često se obrušava na američkog ambasadora u BiH. Posebno je kivan na njega, ali i na visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

- Uvrede ili napade Dodika ne shvatam ozbiljno. Mislim da su one pokušaj da se odvrati pažnja od njegovog lošeg ponašanja u RS, njegovih loših djela, njegovog neuspjeha, da zastupa i predstavlja građane RS na način na koji će to poboljšati njihovu ekonomsku situaciju, poboljšati demokratski sistem jer on mora biti odgovoran za ono što rade. Ne treba da izmišlja neprijatelje. Bez obzira na to što Dodik govori, moj je posao da provodim našu politiku ovdje. Predsjednik me poslao ovdje da radim taj posao, a to je da štitim suverenitet, teritorijalni integritet, multietnički karakter BiH, da radim na tome da vlasti budu odgovorne, funkcionalne, efikasne, da vode zemlju ka EU. To je u interesu SAD. Kažu da to žele. Sigurno je da radim dobar posao ako se već Dodik žali na ono što ja radim – govori Marfi.

Crna lista SAD

Mnogo puta dobijamo poruke iz Američke ambasade kako daju podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu BiH. Marfi je govorio i o tome kako pored svih ovih stvari to dokazati građanima.

- Pogledajmo kakav je u prošlosti bio angažman SAD. To je intervencija kojom je okončan strašni rat. 20.000 mladih žena i muškaraca došlo je ovdje da služe očuvanju mira i zaštiti mira. Investirali smo u ponovnu izgradnju ove zemlje, u fizičku infrastrukturu, škole, puteve, pomogli smo izgradnji državnih institucija koje su od ključne važnosti, putu BiH ka EU, Oružane snage BiH, Obavještajna služba… Sve je to trajalo godinama. Naša podrška je u jačanju demokratskog sistema u ovoj zemlji, pomoći ekonomiji u njenom razvoju i borbi protiv korupcije. Milioni dolara dati su za pomoć Oružanim snagama BiH. Počeli smo nove programe koji pomažu lokalnim zajednicama u boljem pružanju usluga građanima, novi programi za unaprijeđenje privrede, kako bi ljudi koji žive u BiH donosili doluke da ostanu ovdje. Mislim da sav taj angažman pokazuje našu posvećenost BiH. To su konkretne, specifične aktivnosti koje je moja vlada preuzela kako bi pomogla građanima ove zemlje – pojasnio je Marfi.

Dotakao se i onih koji su prijetnja miru, sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine. SAD u jednom obliku sankcioniše takve osobe. Stavljanje takvih osoba na crnu listu SAD ne predstavlja veliki problem tim osobama.

- Nakon što sankcionišemo nekoga zbog antidemokratskog ponašanja, kada prođe procedura, oni se stave na listu i kažu "mene to ne zanima i meni to ne smeta", ali u privatnoj sferi to ne govore. U privatnoj sferi nastoje da se njihovo ime skine sa tih listi ili se šalju zahtjevi "molim vas nemojte sankcionisati dalje". Sve te priče da je to njima u redu nisu tačne. Postoje konkretne posljedice sankcija. Kada mi nekoga sankcionišemo, pojedince ili preduzeće, to je ima finansijske implikacije. Mogu izgubiti pristup svojim bankovnim računima, kreditnim karticama, imati poteškoću u dobijanju kredita, imat će otežano putovanje u SAD i druge dijelove svijeta, imat će probleme sa pristupima internet platformama, što smo već vidjeli da se dešava u RS. To su značajne posljedice. Niko mi ne dolazi u kancelariju da mi kaže "molim te stavi i mene na crnu listu" – rekao je Marfi.

Euroatlantski put BiH

Otkrio nam je i koliko je zadovoljan euroatlanskim putem BiH. Bilo je pohvala kako su neki zakoni urađeni po evropskim standardima.

- Oni su već uradili više u godinu nego što je prethodni sastav vlasti učinio. To možemo uporediti. Prošla vlada nije ništa radila. U kontekstu napretka, jeste pozitivno. Nije dovoljno brzo. Da sam građanin ove zemlje, volio bih vidjeti više napretka. Nećete nikad stići na konačno odredište ako auto ne može da se upali. Potrebno je uraditi stvari koje nisu uvijek izazovne, atraktivne. Na koji način smo uradili struktuiranje Oružanih snaga, dobar sistem javnih nabavki. Morate odlučiti da li vam je potrebna obuka, oprema. Mnogo je stvari koje je potrebno učiniti kako bi se neko postavio kao dobar partner za NATO, isto tako je i za EU - naglašava Marfi.



Jednom prilikom, Marfi je rekao da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović stavio lične i finansijske interese iznad stranke i države. Osvrnuo se i na tu izjavu.

- Moja vlada je spremna raditi sa bilo kojom političkom strankom, uključujući i SDA, sa svakom strankom koja se želi boriti za bolju demokratiju, borbu protiv korupcije, osigurati sigurnost u zemlji. Mi smo imali dobre odnose u zemlji sa SDA, sa nekim općinama, radimo sa načelnicima iz te stranke da se ojačaju usluge na lokalnom nivou, da se pomogne poduzetnicima. Imamo lijepa sjećanja na sve radnje sa Sulejmanom Tihićem. Imali smo sjajan odnos. Bio je fokusiran na izgradnju BiH. Zaista imam lijepa sjećanja. Istina je da Bakir Izetbegović nije bio toliko posvećen da radi na tim pitanjima koliko je trebao i morao. Razgovarali smo o tome pitanju. Jesam to pomenuo. Teško mi je povjerovati da je Izetbegović nesvjestan pojave jer imaju koruptivni slučajevi sa osobama visokog profila iz SDA. Neki ljudi, neki načelnici vrlo jasno govore o tome. To je loše za stranku. Loše je za one koji je podržavaju. Loše je za BiH - mišljenja je Marfi.

Legitimnost posljednjih izbora

Ističe da je bilo puno prevare na posljednjim izborima, a naročito u vezi sa izborom Milorada Dodika na mjesto predsjednika RS.

- Puno je ljudi koji se pitaju u vezi sa legitimnošću ishoda tih izbora. Ironično je da Dodik voli govoriti o legitimnosti Šmita koja je vrlo jasna. Imate crno na bijelo da on jeste legitiman. U zemlji najviše nelegitimnosti je iznad pozicije Dodika – govori Marfi.

Dodik prijeti da ide u otcjepljenje ako visoki predstavnik bilo šta nametne. Marfi je govorio i o tome šta ako Dodik krene u tu avanturu.

- Mi smo bili veoma jasni u prošlosti u vezi bilo kakvih pokušaja da se rasturi država ili Dejton. Jasno smo o tome govorili. Koristili smo sredstava koja imamo na raspolaganju. Poslali smo jasan signal naše posvećenosti BiH i njenom teritorijalnom integritetu. Prošle sedmice imali smo zajedničke vojne aktivnosti sa Oružanim snagama BiH. Nema mjesta nikakvoj secesiji. Ako Dodik misli da može ovu državu rascijepiti bez posljedica onda griješi – upozorava Marfi.

Za kraj razgovora poslao je i poruku građanima.

- SAD je uz vas. Bili smo sa vama 30 godina. I dalje smo sa vama. Nećemo okrenuti leđa BiH. Mi smo uz vas i dijelimo zajedničke vrijednosti. Imao sam prilike putovati širom BiH i zaista uživam u tim putovanjima. To je divna zemlja sa historijom i divnom kulturom i divnim ljudima. Zapanji me kolika je otpornost i čvrstina ovih ljudi, koliko je talenta u ovoj zemlji. Budućnost ove zemlje je svijetla. Ljudi ove zemlje su zaista divni – poručio je Marfi.