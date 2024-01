Sudski vještak Nermin Hurić za "Avaz": Ugradnjom uređaja koji košta približno 35 maraka možemo spriječiti tragedije

Ugradnjom detektora, uređaja koji košta od 35 do stotinjak maraka, mogli bismo spriječiti tragedije poput one u Binježevu, kada je jedna osoba smrtno stradala, a druga teško povrijeđena. Ovo je za „Avaz“ pojasnio mr Nermin Hurić sudski vještak u oblasti mašinstva i protivpožarne zaštite.

Gušenje u snu

- Moja preporuka je ugradnja ovog jeftinog uređaja. Na vrlo malu razinu ugljičnog monoksida ili prisustva plina oni počinju davati zvučni signal i to je nama upozorenje da otvorimo prozor ili da napustimo prostoriju. Kao i kod svih instalacija i kod plina može doći do curenja, ali na svaku sumnju upozore se ekipe Sarajevogasa, koja dođe sa uređajem, „mikrofonom“, obiđe svaki vidni spoj i on je puno detaljniji od hobi, kućnih uređaja. Na svaki znak curenja plina aktivira se interventni ventil, izbaci se gas, zatvori se dotok i to se sanira – pojašnjava Hurić.

U najvećem broju slučajeva prilikom curenja plina dolazi do gušenja u snu, a u posljednjoj tragediji posljedice eksplozije ukazuju da je plin curio u prostorije, te da je onda došlo do njegove aktivacije.

- Dovoljna je iskra, neki zagrijani znak od grijalice ili pegle, jer plin je eksplozivna materija i ne treba mu puno. Ipak, ima specifičan miris i kad je čovjek svjestan može ga osjetiti. Najbitnije je u tom trenutku otvoriti prozore, po mogućnosti zatvoriti dotok prema peći i odmah nazvati vatrogasce a znam da oni vrlo brzo izlaze na teren i da imaju posebnu ekipu za to, jer ljudski život je najbitniji – ističe Hurić.

Eksplozije i požari čiji su uzroci kvarovi na plinskim instalacijama redovna su pojava u BiH tokom svake zime, ali veliku opasnost predstavljaju i ložišta krutih goriva, a posebno dimnjaci kada se neredovno održavaju.

Obavezno očistiti

- Preporuka je da se oni čiste prije svake grijne sezone, a u specifičnim slučajevima i odmah nakon grijne sezone. Razlog je visoka koncentracija plinova i prisustvo katranske smole koja se nakuplja na zidovima dimnjaka. I ta katranska smola gori, pa prenese požar na krovnu konstrukciju ako dimnjak nije izveden kako treba. Postoje propisi koliko se ostali elementi od dimnjaka moraju odvajati ali i da dimnjak, zbog cirkulacije zraka, mora biti iznad kote krova najmanje jedan metar – kaže Hurić.

U domaćinstvima sa više ložišta na različitim etažama potrebno je voditi računa o kapacitetu dimnjaka, a u stambenim objektima gdje se koriste različiti energenti za zagrijavanje moraju se imati različite vrste dimnjaka za različite vrsta goriva.