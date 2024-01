Zbog odluke o privremenom finansiranju: Uvećane penzije tek od aprila?!

Gotovo sigurne najave nadležnih instanci u FBiH koje su se iznosile u prethodnom periodu o uvećanju penzionerskih primanja početkom ove godine, a po osnovu tzv. akontativnog modela redovnog usklađivanja penzija, istopile su se usvajanjem odluke o privremenom finansiranju.



Nije utvrđen

Tako je za sada sve izvjesnije, zbog činjenice da ni prijedlog budžeta za ovu godinu nije utvrđen, da će uvećanje penzija uslijediti tek u maju.

U Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje navode kako je upravo izvjesno očekivati donošenje odluke o redovnom usklađivanju penzija 15. aprila, a u postotku koji će biti rezultat rasta BDP-a i indeksa potrošačkih cijena. Te podatke objavljuje Federalni zavod za statistiku, a, prema dosadašnjim pokazateljima, penzije bi trebale biti uvećane za šest posto.

- Ako bi budžet bio uskoro usvojen, onda bi, jasno, Vlada FBiH imala mogućnost donijeti odluku o akontativnom usklađivanju, što je, zapravo, unaprijed isplata po osnovu redovnog usklađivanja. Međutim, kako stvari trenutno stoje, akontativno usklađivanje ili model nije izvjestan - rekao nam je Tomislav Kvesić, portparol Zavoda PIO/MIO.

Traže sastanak

Svjesni su toga i u savezima udruženja penzionera/umirovljenika FBiH, koji su skupa, još 21. decembra, zatražili hitan sastanak s federalnim premijerom Nerminom Nikšićem i njegovim saradnicima te direktorom Zavoda.

- Do sada nismo dobili odgovor, a mišljenja smo da je premijer morao naći vremena za nas i probleme koji tište našu populaciju. Bez obzira na to što trenutno sve stoji sumnjivo po pitanju usvajanja proračuna, donekle sam optimističan da će se, ipak, to dogoditi. Jer, ako se proračun skoro ne usvoji, iskreno, ne znam kako ćemo to moći prihvatiti - kazao nam je Ivo Kožul, predsjednik Saveza umirovljenika FBiH.

Vanredno usklađivanje

- U ovom periodu iza nas mi smo debelo oštećeni, tako da naši umirovljenici ne mogu zadovoljiti potrebe potrošačke korpe više od jedne petine. Dakle, pet puta slabije živimo od onoga što bi bilo normalno. Stoga, uz redovno usklađivanje mirovina, neophodno je izvršiti i vanredno. Od toga nećemo odustati - dodao je Kožul.