Žarko Papić o "dogovoru" lidera za "Avaz": Malo svjetlo u velikom tunelu

Nakon serije izjava, prijetnji i blokada koje su evropski put BiH držale na slijepom kolosijeku na sastanku lidera stranaka trojke, SNSD-a i HDZ-a u Laktašima postignut je iznenađujući dogovor čija bi realizacija početak pregovora o članstvu u EU u martu trebala učiniti izvjesnim.



Toplo-hladno

Još važnijim se čini podatak da je vijest o „važnom iskoraku na evropskom putu“ stigla iz SNSD-a, koji je bio domaćin sastanka.

- To i nije potpuno iznenađenje, jer već se nekako navikavamo na to da Dodik i SNSD imaju strategiju „toplo-hladno“. Imali smo neku vrstu ofanzive Dodika i SNSD-a krajem decembra i početkom januara, gdje se bukvalno sve dovodilo u pitanje i ponavljala retorika koja i nije samo retorika već neka vrsta dvostruke igre. S druge strane, očigledno su pritisci i realna procjena situacije pokazali nužnost neke vrste zaokreta, a to nije prvi put kad je riječ o Dodiku - kaže Žarko Papić, profesor i politički analitičar.

Nakon zaokreta u posljednjem trenutku i najave dogovora o Izbornom zakonu BiH i drugim pitanjima, Papić pretpostavlja da će visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) odustati od najavljenog „dana D“.

Mogući kompromis

- Mislim da je dobro to što se desilo u Laktašima. S druge strane, uz sve napade iz federalne opozicije SDA i DF, pokazuje se da su procjena, strategija i taktika trojke veoma dobre. Treba izdržati toplu varijantu kod SNSD-a i Dodika znajući da će doći i ona u kojoj su mogući dogovor i kompromis - ističe Papić.

Ako dogovor bude ispoštovan, bit će to važan i krupan korak za BiH u kontekstu otvaranja pregovora u martu, pa ga zato Papić vidi kao „malo svjetlo u velikom, crnom tunelu“.

Nije riječ samo o milijardi maraka

Motiv za intenziviranje reformi bh. vlasti trebale bi pronaći i u najavljenih više od milijardu maraka, koliko je Planom rasta predviđeno za našu zemlju, ako zadaci budu ispunjavani.

- Za nas bi to morao biti veliki motiv, jer nije riječ samo o milijardi maraka. Tu se otvaraju nove mogućnosti za finansijsku pomoć EU, a onog momenta kad se otvore pregovori, BiH postaje vrlo interesantna za direktne strane investicije, kojih sada imamo na kašičicu - ističe akademik Žarko Papić.