Najmlađi ministar u ZDK Jasmin Čajić za "Avaz": Fokus podsticaja će biti oblasti koje su u porastu

Krajem oktobra imenovana je nova Vlada Zeničkog-dobojskog kantona na čelu sa Nezirom Pivićem (SDA). Najmlađi ministar u ovoj Vladi je Jasmin Čajić (SDA), koji je sa 28 godina dobio priliku da upravlja resorom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.



O tome šta je zatekao u Ministarstvu, šta su njegovi planovi, Čajić je govorio za "Dnevni avaz“.

Doza pritiska

Najmlađi ste ministar u Vladi ZDK. Da li to podrazumijeva i veću odgovornost?

- Mislim da svi nose jednaku odgovornost za funkcionalnost svojih resora, ako to posmatramo sa profesionalno-poslovnog aspekta. Ako to posmatramo iz ugla toga da sa samo 28 godina obnašam tako jednu važnu funkciju, onda možemo reći da to sa sobom donosi jednu posebnu dozu odgovornosti, jer predstavljate jednu mlađu populaciju, koja nije baš toliko zastupljena u samoj politici, ako govorimo o nekim važnim funkcijama. Na meni je doza pritiska koju sam sam sebi zadao, a to je da dokažem da se na mlade osobe može ozbiljno računati kada je u pitanju društveno-politički angažman.

Kakvo ste stanje zatekli u Ministarstvu prilikom preuzimanja funkcije?

- Ne mogu reći da sam zadovoljan sa onim što sam zatekao kada sam preuzeo funkciju. Govorio sam to nekoliko puta - zatekao sam realizaciju programa utroška sredstava za poljoprivredni poticaj od samo 20 posto, mi smo to za dva mjeseca uspjeli podići na više od 90 posto i sa tim smo završili godinu. Ljudima je obećavano sve i svašta, što u velikoj mjeri nije bilo sadržano u samom programu, ono što smo mogli korigovati i popraviti, popravili smo, ono što nismo mogli, nažalost ostalo je onako kako je planirano od bivše Vlade i resornog ministra. Zato ove godine ćemo detaljno proći sve kako bi kreirali što bolji program utroška sredstava za same poticaje.

Proizvodnja maline

Koje aktivnosti ste uspjeli poduzeti u ovom kratkom vremenskom periodu?

- Mi smo prethodne godine za plasteničku proizvodnju planirali oko milion KM sredstava, na kraju smo imali 124 zahtjeva koja su ispunjavala uslove i odobrenih sredstava negdje oko 715.000KM. Ovdje je bitno napomenuti da imamo povećanje broja poljoprivrednih proizvođača u odnosu na prethodnu godinu za oko 17 posto.

Osim toga, za proizvodnju maline smo izdvojili više od 600.000 KM, što je do sada najveći izdvojeni iznos za ovaj vid podsticaja otkako postoji ova podsticajna mjera, pravo na ova sredstava je ostvario 791 subjekt, što znaci da su dobili 0,60KM/kg. Godinu ranije je to bilo 0,2KM, a najveći iznos po kilogramu koji su imali je 0,33 KM.

Bitno je napomenuti da kroz cijeli proces proizvodnje malina otvara se niz radnih mjesta, od upošljavanja radnika u proizvodnji, transportu i samog rada u hladnjačama.

Trebamo izdvojiti i proizvodnju brojlera i konzumnih jaja. Tu nam je obim proizvodnje na nivou prethodne godine, ali smo i tu povećali poticaj za 1KM, pa tako za ovu godinu poticaj za držanje koka nosilja je 2,5KM po jednom komadu, i ovo je do sada najveći iznos.

Kakvim budžetom raspolažete i koje su najvažnije aktivnosti koje planirate poduzeti u ovoj godini?

Zanimljivo je da je usvojen na sjednici Skupštine ZDK bez ijednog amandmana, tako da imamo na vrijeme usvojen Budžet i mi već od početka ove godine možemo krenuti sa izradom programa utroška sredstava za 2024. godinu svako u svom Ministarstvu. Mi ćemo u Ministarstvu imati povećanje Budžeta za poljoprivredu u iznosu od 500.000KM pa će on biti za ovu godinu 6.000.000,00KM, i nadam se da ćemo izraditi program utroška tih sredstava još produktivnije nego prethodne godine.

U strategiji ZDK imamo definisane strateške ciljeve poljoprivredne proizvodnje i tamo piše da je neophodno snažno podržavati one oblasti koje imaju tendenciju rasta, a u ovom trenutku u ZDK su to: peradarstvo, mljekarstvo, jagodičasto i bobičasto voće i plastenička proizvodnja. One će biti i fokus podsticaja za ovu godinu.