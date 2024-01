Krišto nakon sastanka sa EU zvaničnicima: Izmjene Izbornog zakona su od posebnog značaja

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto prva se obratila nakon sastanka sa zvaničnicima Evropske unije koji danas borave u Sarajevu.

Na samom početku svog obraćanja, Krišto je uputila svakom ponaosob zahvalu na dosadašnjoj podršci, konkretno misleći na podršku Bosni i Hercegovini ka članstvu u EU.

Posebna uloga Hrvatske

Istaknula je podršku Ursule fon der Lajen (Von der Leyen) koja je rezultirala stabilnosti BiH. Potom, zahvalila se i Plenkoviću i Ruteu (Mark Rutte op.a.).

- Želim naglasiti posebnu ulogu Hrvatske i premijera Plenkovića koja je doista bila od izuzetnog značaja, od predaje za članstvo u EU do dobijanja statusa kandidata 2022. i do ovog trenutka. To u nama budi optimizam i uvjerenje. Na poseban način bih se zahvalila premijeru Nizozemske Marku Ruteu na podršci koju su pružali u izgradnji i jačanju institucija BiH i svemu što radimo u procesu pridruživanja EU - poručila je Krišto.

Kazala je kako očekuje da podrška njihovih zemalja ne izostane ni u narednom periodu. Potom je govorila o aktivnostima koje je Vijeće ministara prošlo u prethodnih godinu dana.

- Na današnjem sastanku koji smo imali ja sam u ime Vijeća ministara informisala šta smo radili u proteklom periodu. Iza nas je preko 1.500 materijala koji se odnosi na oblast pravosuđa, vladavinu prava, usklađivanja stavova BiH sa stavovima EU i slično. Mogu vas izvijestiti kako je BiH u protekloj godini imala stopostotnu usklađenost sa politikom EU - saopćila je danas Krišto.

Politika dijaloga i kompromisa

- Naravno, sve ono što smo uradili i što je prepoznato, uradili smo kao rezultat politike dijaloga kompromisa i razumijevanja što je i princip rada i razumijevanja Vijeća ministara. Kroz ovu informaciju želim naglasiti da smo kroz ove materijale uputili u parlamentarnu proceduru 13 prijedloga zakona. Od tih 13, šest ih je usvojeno na PS BiH i stupili su na snagu. U ovom trenutku radimo na izradi drugih prijedloga - iznijela je Krišto.

Potom je naglasila da je od posebnog značaja izmjena Izbornog zakona na kojoj se, kako kaže Krišto, aktivno radi.

- Želim naglasiti da radimo na promjenama Izbornog zakonodavstva BiH koji se radi i kroz radne grupe i na nivou političkih lidera. Istaknula bih odlučnost lidera na rješavanju pitanja koja se posebno tiču izbornog zakonodavstva. U tom smislu, želim naglasiti kako očekujemo od EU da nastavi poticati ove procese koji će nas dovesti do unutrašnjeg dijaloga i konsenzusa, ne samo kod Izbornog zakona, već kod svih drugih pitanja. Želim kazati da apsolutno trebamo činiti sve da izbjegnemo nametanje rješavanja od strane međunarodne zajednice koje bi mogli narušiti odnose kako unutar koalicije, tako i između institucija BiH - ističe ona.

Globalni fiskalni okvir

Najavila je da se u narednom periodu, što kraćem kako ona kaže, očekuje usvajanje globalnog fiskalnog okvira za 2024. godinu.

Istaknula je, također, i Zakon o sukobu interesa i Zakon o VSTV-u kao dva veoma važna zakona koji trebaju biti usvojeni zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

- Sve ovo skupa mi daje jednu snagu i optimizam da čvrsto vjerujem da vrijeme koje je pred nama, da ćemo dobiti tačan početak pregovora i smatram da će to biti početkom marta. Vjerujem da put u EU nije lak, ali našom posvećenosti, ćemo doći do njega. I budućnost BiH ovisi isključivo o našoj sposobnosti da napravimo ovu saradnju i da pronađemo održiva i trajna rješenja. Prije svega, zbog svih nas, ali i zbog pristupanja EU - zaključila je Krišto.