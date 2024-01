Divna Milovanović u AVAZOVOM PODCASTU u 20 sati

Divna Milovanović, jedna od najtraženijih motivatorica s naših prostora i kreatorica brenda “Pozitivna stvarnost”, koju na društvenim mrežama prate stotine hiljada ljudi, večeras u 20 sati u u AVAZOVOM PODCASTU govori samo za gledaoce AVAZ TV.

Kako postaviti optimalne ciljeve s kojima se možete nositi i fokusirati se na njih, a da ne padnete u zamku anksioznosti.

-To što nešto nije lako ne znači da nije dobro, to što nešto nije prijatno ne znači da nije dobro za vas, to što je nešto bolno ne znači da iz toga ne možete na najbolji mogući način da izrastete, i da izvučete određene benefite za svoj lični rast, razvoj, dobrobit...

Treba da promijenite percepciju po pitanju retrospektive, sagledavanja godine koja je iza vas, sagledavanja svojih uspjeha, neuspjeha, da ih redefinišete i da samim tim što ćete više fokusa staviti na zahvalnost, manje na to šta nemate, šta nije ispalo, na nedostatak, doći ćete do toga da potpuno drugačije sagledavate sve što se desilo, a samim tim i vaš osjećaj u sadašnjosti po pitanju te godine koja se završava, bit će potpuno drugačiji, anksioznost će ako ne nestane u potpunosti biti mnogo manjeg intenziteta, jer nećemo biti toliko nezadovoljni, mi smo anksiozni kada smo u raskoraku.

Mi smo anksiozni kada smo pod stresom, i praznici između ostalog i jesu pod stresom jer nas pozivaju na to da mjerimo, da preračunavamo, da svodimo zaključke. Ukoliko u datom trenutku nismo zadovoljni presjekom, može biti itekako stresno i može itekako biti okidač za anksioznost - poručila je, između ostalog, Milovanović u AVAZOVOM PODCASTU.

